জুরিখ (সুইৎজারল্যান্ড), 17 জুন : 2026 সালের বিশ্বকাপের আয়োজক তিনটি দেশের শহরগুলির নাম ঘোষণা করল ফিফা (FIFA Announces Names of Host Cities of World Cup 2026) ৷ যেখানে আমেরিকার 11টি, মেক্সিকোর 3টি এবং কানাডার 2টি শহরকে রেখেছে ফিফা ৷ আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন প্রথমবার বিশ্বকাপে কোনও দেশকে সহকারী আয়োজক হিসেবে রেখেছে ৷ যেখানে তিনটি দেশকে আয়োজক হিসাবে রাখা হয়েছে (First World Cup With Three Co-Hosts) ৷ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, 1994 সালে আমেরিকায় আয়োজিত বিশ্বকাপের 9টি স্টেডিয়ামের একটিকেও এই 11টির তালিকায় রাখা হয়নি ৷

এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিফার অফিসিয়াল সাইটে 16টি শহরের নাম জানানো হয় ৷ যেখানে প্রধান আয়োজক আমেরিকার 11টি শহর রয়েছে ৷ আটলান্টা, হিউস্টন, মিয়ামি, ফিলাডেলফিয়া, সিটেল, কানসাস সিটি, লস অ্যাঞ্জেলেস, বস্টন, ডালাস, নিউ ইর্য়ক/নিউ জার্সি ও সান ফ্রান্সিসকোর সামুদ্রিক অঞ্চল ৷ মেক্সিকোর আয়জক শহরগুলি হল মেক্সিকো সিটি, গুয়াদালাজারা ও মন্টেরে ৷ কানাডায় 2026 ফিফা বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026) আয়োজক দু’টি শহর হল টরোন্টো ও ভ্যাঙ্কুভার ৷

আরও পড়ুন : Bhaichung on Sunil Chhetri : সুনীলের বিকল্প খুঁজতে নতুনদের সময় দিতে হবে : বাইচুং

1994 সালে আমেরিকায় আয়োজিত বিশ্বকাপের শহরগুলির মধ্যে 2026 সাল 5টি শহর রয়েছে ৷ যেখানে পুরনো একটিও স্টেডিয়ামকে রাখা হয়নি ৷ ওই 5 শহরের নতুন স্টেডিয়ামে খেলা হবে বলে জানিয়েছে ফিফা ৷ টেক্সাসের এটি-টি স্টেডিয়ামের বদলে ডালাসের কটন বোল স্টেডিয়ামে খেলা হবে ৷ এমনকি স্ট্যান্ডফোর্ড স্টেডিয়ামের বদলে লেভিস স্টেডিয়ামে 2026 বিশ্বকাপ হবে ৷