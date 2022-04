রোম, 27 এপ্রিল : ইতালিতে অবশেষে পেশাদার হওয়ার সুযোগ দেওয়া হল মহিলা ফুটবলাদের । ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের তরফে এই ঘোষণা করা হয়েছে । আজ্জুরিদের ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, 1 জুলাই থেকে সিরি এ-র আগামী মরশুম শুরু হচ্ছে । সেদিন থেকেই শুরু হতে চলেছে মহিলা ফুটবলের পেশাদার যুগ । ফেডারেশনের তরফে সভাপতি গ্যাব্রিয়েল গ্রাভিনা বলেন, "ইতালির ফুটবলে এটা একটা বড় দিন । আমরা ইতালির প্রথম ফেডারেশন যারা এই পরিবর্তন কার্যকর করেছি (Female soccer players in Italy will finally be able to turn Professional) ।"

এতদিন পর্যন্ত ইতালির আইনে মহিলা খেলোয়াড়রা অপেশাদার তকমাতেই সীমাবদ্ধ ছিল । ফলে প্রতি বছর 30 হাজার ইউরোর বেশি উপার্জন করতে পারতেন না তাঁরা । যদিও, আশ্চর্যজনকভাবে দেশের মহিলা লিগ প্রাথমিক ভোটে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল । যা নিয়ে গ্রাভিনা বলেন, "কিছুটা প্রতিরোধ ছিল । কিন্তু তারপরেও আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছেছি ।"

দেশের প্রায় সমস্ত বড় ক্লাব- জুভেন্তাস, এসি মিলান, ইন্টার মিলান, রোমা, ল্যাজিওর মহিলা দল রয়েছে । যারা নিয়মিত সিরি এ-র মহিলা লিগে খেলে । ইতালির প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং ল্যাজিও মহিলা দলের কোচ ক্যারোলিনা মোরাস এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন । তিনি বলেন, "এটা সবেমাত্র একটা শুরু । আমরাই প্রথম নই, ইউরোপে এরকম আরও উদাহরণ রয়েছে । বার্সেলোনার 90 হাজার দর্শক দেখিয়েছে যে তাঁদের মহিলাদের ফুটবলের প্রতি আগ্রহ রয়েছে ।" তাঁর মতে, ইতালির 2019 মহিলা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা এই সিদ্ধান্তে কার্যত অনুঘটকের কাজ করেছে ।