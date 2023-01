লন্ডন, 24 জানুয়ারি: 20 ম্যাচে মাত্র 15 পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে 19তম স্থানে দল ৷ শেষ 12 ম্যাচের মধ্যে ন'টিতে হার ৷ প্রবলভাবে ঝুলছে অবনমনের খাঁড়া ৷ এমতাবস্থায় হেড কোচ ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের উপর আর ভরসা রাখতে পারল না এভারটন ৷ শনিবার ওয়েস্ট হ্যামের বিরুদ্ধে হারের পর চেলসি কিংবদন্তির সঙ্গে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সেরে ফেলল তারা (Everton sacked head coach Frank Lampard) ৷ একবছরের মাথায় ইংল্যান্ডের ক্লাবের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা শেষ হল ল্যাম্পার্ডের ৷

2022 জানুয়ারিতে এমনই কঠিন এক সময়ে দলের হাল ধরেছিলেন ল্যাম্পার্ড (Frank Lampard) ৷ রাফা বেনিতেজকে সরিয়ে গুডিসন পার্কে কোচ হয়ে এসেছিলেন 44 বছরের ল্যাম্পার্ড ৷ তখনও অবনমনের শঙ্কায় প্রহর গুনছে লিগ টেবিলে ষষ্ঠদশ স্থানে থাকা এভারটন ৷ কঠিন পরিস্থিতি থেকে সে যাত্রায় ক্লাবকে উদ্ধার করেছিলেন ল্যাম্পার্ড ৷ কিন্তু একবছর পর পরিস্থিতি কার্যত ব্যুমেরাং হয়ে ফিরল তাঁর কাছে ৷

গত কয়েকবছরে গুডিসন পার্কে কোচেদের আসা-যাওয়া লেগেই রয়েছে ৷ তালিকায় নয়া সংযোজন ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড ৷ গত পাঁচ বছরে এই নিয়ে ষষ্ঠ কোচের খোঁজে এভারটন ৷ ক্লাবের তরফে এক বিবৃতি জারি করে ল্যাম্পার্ডের বিদায়ের খবর নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যতদিন না নতুন কোচ নিয়োগ হচ্ছে অনূর্ধ্ব-19 এবং অনূর্ধ্ব-18 কোচ পল টেট এবং লেটন বেইনেস সিনিয়র দলের অনুশীলন করাবেন ৷

তবে যা পরিস্থিতি, তাতে দু-একদিনের মধ্যেই হয়তো পিকফোর্ডদের নয়া কোচের নাম ঘোষণা হয়ে যাবে ৷ ল্যাম্পার্ডের উত্তরসূরি হওয়ার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন বর্ষীয়ান আর্জেন্তাইন মার্কো বিয়েলসা (Marcelo Bielsa is front runner to be Frank Lampard's successor) ৷ গতবছর ফেব্রুয়ারিতে লিডস ইউনাইটেডের কোচের পদ থেকে অপসারিত হতে হয়েছিল তাঁকে ৷