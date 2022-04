কলকাতা, 2 এপ্রিল : ফুটবল মাঠে সঙ্গী শুধুই হতাশা ৷ ক্লাব তাঁবুতে আই লিগ নেই, আইএসএলেও তথৈবচ অবস্থা ৷ তারমধ্যেই সমর্থকদের জন্য সুখবর ৷ কলকাতা হকি লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল । শনিবার সুপার সিক্সের শেষ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ছিল পঞ্জাব স্পোর্টস । কিন্তু পঞ্জাব তাঁদের পুরো টিম মাঠে নামাতে না পারায় আম্পায়াররা ওয়াকওভার দিয়ে দেন । ফলে 3 পয়েন্ট এবং 5-0 গোলের ব্যবধানে বিজয়ী ঘোষিত হয় লাল-হলুদ (East Bengal win Calcutta Hockey League after more than 3 decades)।

হকি লিগের 12টি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট 31 ৷ পদ্মাপাড়ের ক্লাব গোল করেছে 42টি । হকি লিগে প্রথম থেকেই দাপুটে পারফরম্যান্স করেছে লাল-হলুদ । সিনিয়র-জুনিয়র পর্যায়ের ভারতীয় দলের 11জন প্রাক্তন খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গড়া হয়েছিল । শক্তিশালী দল গঠনের সুফল পেল ইস্টবেঙ্গল ।

মোট 16 দলের লিগে অংশ নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল-ক্রিকেটের বাইরে অন্য খেলায় ক্লাবের প্রতিনিধিত্বের উদাহরণই শুধু রাখেনি, ফিরিয়ে এনেছে ক্লাবের হকি খেলার ইতিহাসও । হকি লিগে সিইএসসি, এফসিআই, পোর্ট ট্রাস্ট যথেষ্ট শক্তিশালী দল । তাদের বিরুদ্ধেও প্রতিটি ম্যাচে দাপুটে পারফরম্যান্স করেছে লাল-হলুদ ।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব শেষবার কলকাতা হকি লিগ জিতেছিল 1989 সালে। দীর্ঘ 18 বছর পর (2003-2020 ক্লাবের হকি টিম ছিল না) 2021 সালে ক্লাব হকি টিম নামিয়ে সেই বছরই রানার্স হয় তাঁরা ৷ চলতি বছর ইতিহাস গড়ল দল । ইতিমধ্যেই কলকাতার অন্য দুই প্রধানও হকি দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । ফলে কলকাতা ময়দানে হকির মাঠে তিন প্রধানের অংশ নেওয়া আগামী মরসুমে বাড়তি মাত্রা যোগ করবে বলেই ধরে নেওয়া যায় ।