কলকাতা, 21 অগস্ট: সোমবার ভারতীয় নৌ-সেনার বিরুদ্ধে ম্য়াচ দিয়ে ডুরান্ড অভিযান শুরু হচ্ছে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের। ঠিক তার আগের সন্ধেয় প্রকাশিত হল চলতি মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের নয়া জার্সি (East Bengal launched their new jersey for this season) ৷ যা সদস্য-সমর্থকদের উদ্দীপনায় বাড়তি স্ফুলিঙ্গের জোগান দিল বৈকি ৷ এদিন সন্ধেয় ইমামি ইস্টবেঙ্গলের তরফে প্রকাশ করা হয় নয়া হোম এবং অ্যাওয়ে জার্সি ৷ যদিও ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে একজন মাত্র বিদেশিকে ফিট অবস্থায় পাচ্ছেন কোচ স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন। মরশুমের প্রথম ম্যাচ ঘিরে সমর্থকদের আগ্রহ তুঙ্গে। ম্যাচ কিশোরভারতী স্টেডিয়াম থেকে সরানো হয়েছে যুবভারতীতে ৷ চেনা মাঠে অচেনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাবধানে পা ফেলতে চায় লাল-হলুদ (East Bengal to face Indian Navy in their first match of Durand Cup)।

'গ্রুপ অব ডেথ'-এ থাকায় লাল-হলুদ ব্রিগেড সেনাদলের বিরুদ্ধে অঙ্ক কষে পা ফেলার পরিকল্পনা সাজিয়েছে। পরিকল্পনার রূপকার কোচ স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন (Stephen Constantine) বলেন, "আগামীকালের ম্যাচের আগে দেড়জন বিদেশি ফুটবলার খেলার মত জায়গায় রয়েছে।" তবে নাম খোলসা করেননি ইমামি ইস্টবেঙ্গল কোচ। অর্থাৎ, ব্রিটিশ কোচের কথায় পরিষ্কার আগামিকালের ম্যাচে এক বিদেশি নিয়েই নামছেন স্টিফেন। তিনি বলেন, "সকলেই জানে আমাদের কী কী সমস্যার সামনে পড়তে হচ্ছে। অনেক দেরি হয়েছে টিম গড়তে। প্রথম চারটে ম্যাচে আমাদের দলটা তৈরি করে নিতে হবে। কারণ এটা একেবারে নতুন টিম। কম্বিনেশন গড়তে কিছুটা সময় লাগবে। আমরা এই সমস্ত ম্যাচে দলকে আরও ভাল করে গড়ে তোলার চেষ্টা করব।"

ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিতে পেরে খুশি কোচ স্টিফেন বলেন, "ইমামি ইস্টবেঙ্গলের কোচ হতে পেরে আমি খুব খুশি। এই দলের একটা বিরাট ইতিহাস রয়েছে। আমাদের সামনে ভবিষ্যতে ভাল কিছু করার সুযোগ রয়েছে। আমার মনে হয় এটা নতুন সূচনা। নতুন কিছু শুরু করতে গেলে অনেক সমস্যা আসে। যে জায়গায় এই ক্লাবের থাকার কথা, সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হলে আমাদের সকলকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।"

যদিও ফুটবলারদের উন্নতি দেখে খুশি লাল-হলুদ কোচ। ফুটবলারদের মরিয়া মনোভাব এবং কঠোর পরিশ্রম দেখে খুশি তিনি ৷ স্টিফেন বলেন, "আমি 13-14 দিন অনুশীলন করিয়েছি ৷ প্রথমদিন যখন আসি আমার হাতে তখন ছিল 11 জন ফুটবলার। এরপরে আমার দলের ফুটবলাররা যেভাবে উন্নতি করেছে তাতে আমি খুশি। তারা সমস্ত কিছু উজাড় করে দিচ্ছে। আমরা আগামীকালের ম্যাচের দিকেই লক্ষ্য রাখছি। সকল ফুটবলার দলকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে।"