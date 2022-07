কলকাতা, 12 জুলাই: ইমামির কর্ণধার আদিত্য আগরওয়াল এই মুহূর্তে বিদেশে। পরিবারকে নিয়ে ইতালিতে রয়েছেন। চলতি সপ্তাহের শেষে দেশে ফিরে আসার কথা। তবে ইস্টবেঙ্গলের চুক্তির কাগজপত্র তৈরির কাজ থেমে নেই (Final agreement yet to be signed between East Bengal and Emami) । চূড়ান্ত চুক্তির খসড়ায় যেটুকু আপত্তি ছিল, তা ক্লাবের পক্ষ থেকে ইতিবাচক বার্তায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত চুক্তিপত্র তৈরির কাজ যে আইনজীবীদের কড়া নজরদারিতে চলছে, তা ইমামির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ক্লাব এবং লগ্নিকারী দু'পক্ষই চূড়ান্ত চুক্তিপত্রে কোনও খামতি থাকুক চাইছে না। ফলে সময় লাগলেও তাতে আপত্তি নেই দুই পক্ষের। এদিকে সদস্য-সমর্থকরা দলগঠন প্রক্রিয়া থেমে রয়েছে বলে চিন্তিত এবং উষ্মা প্রকাশ করছেন। ইমামি কর্তৃপক্ষ মানছেন সদস্য সমর্থকদের চিন্তিত হওয়ার কারণ রয়েছে। তবে যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি হতে চলেছে, তাই আঁটঘাট বেঁধে তবেই দলগঠন শুরু করতে চলেছে ইমামি। যদিও ক্লাব চাইছে চুক্তির কাগজ তৈরির কাজ চলার পাশাপাশি দলগঠন চলতে থাকুক। কিন্তু লগ্নিকারী সংস্থা ভাবছে অন্যভাবে। চুক্তি প্রক্রিয়ার কাজ সম্পূর্ণ হলে দু'পক্ষের স্বাক্ষরের দিনই সাংবাদিক সম্মেলন করার ভাবনাও রয়েছে।

তবে চলতি মাসের শেষেই বল গড়াবে কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগের । এটিকে মোহনবাগান কলকাতা লিগে খেলতে অনিচ্ছুক। অনিচ্ছুক না-হলেও প্রায় একই পরিস্থিতি ইস্টবেঙ্গলের (East Bengal is uncertain to play in Calcutta premier league)। কারণ চুক্তি কবে হবে তা সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় চুক্তি স্বাক্ষরের পরে দলগঠন করে কলকাতা লিগ এবং ডুরাণ্ড কাপে অংশ নেওয়া কঠিন চ্যালেঞ্জ লাল-হলুদের সামনে।