কলকাতা, 5 অক্টোবর: "আমার দলে যে গোল করবে সেই নিউক্লিয়াস।" আইএসএলের যাত্রা শুরুর আগে নিজের দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার বলতে তিনি কাকে বোঝেন সেই প্রশ্নের জবাবে এমনিই সোজাসাপটা উত্তর লাল-হলুদের হেডস্যার স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের (Stephen Constantine)। দু'দিন বাদে অর্থাৎ শুক্রবার আইএসএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল এফসি (East Bengal to kick off ISL tournament from Friday )। আর তাই দশমীর বিকেলের বিমানে দল নিয়ে রওনা হলেন স্টিফেন ।

ভারতের জাতীয় দলের কোচ হিসেবে কাজ করেছেন অতীতে। সেই দায়িত্বে বেশ সফল। এলজি কাপ জেতা ছাড়াও ভারতকে বিশ্ব ক্রমতালিকায় অনেক উপরে তুলে এনেছিলেন। এই প্রথমবার কোনও ভারতীয় ক্লাব দলের দায়িত্বে এসেছেন। আর তাই প্রত্যাশার চাপও টের পাচ্ছেন। তবে তা প্রকাশ করে দলকে পালটা চাপে ফেলতে নারাজ কোচ । ইতিমধ্যে আইএসএলের জন্য 27 সদস্যের দল বেছে নিয়েছেন। বড় কোনও চমক নেই। ডুরান্ড কাপ এবং কলকাতা লিগ মিলিয়ে ইস্টবেঙ্গলের জয়ের সংখ্যা মাত্র এক। যদিও সেই পারফরম্যান্স গ্রাফকে আমল দিচ্ছেন না লাল হলুদ কোচ। কারণ অপ্রস্তুত দল নিয়ে খেলতে নামতে হয়েছিল । এরপর 6 সপ্তাহ ধরে ধীরে ধীরে দল হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে ইস্টবেঙ্গল। প্র্যাকটিস ম্যাচে তাদের খেলা দর্শকদের আশ্বস্ত করেছে । প্রত্যয়ী করেছে প্রশিক্ষককে । তবে প্র্যাকটিস ম্যাচ এবং প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের পারফরম্যান্সের তুলনা চান না। কারণ প্র্যাকটিসে কোনও চাপ থাকে না। তবুও প্রস্তুতি ম্যাচের ধারাবাহিক দাপুটে পারফরম্যান্স একটা দল হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে বলে মনে করেন লাল-হলুদের ব্রিটিশ কোচ।

আরও পড়ুন: বর্ধিত চুক্তিপত্রে সই করলেন ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ ইগর স্টিমাচ

তিনি বলেন, “ভারতীয় দলের কোচ থাকাকালীন আমার দলে বাইচুং, মহেশ গাউলি, দেবজিৎ ঘোষ, বিজয়ন, আলভিটোর মত ফুটবলার ছিল। যারা শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে শক্তিশালী। দলকে কঠিন সময়ে ঘুরে দাড়াতে সাহায্য করত। নেতৃত্ব দিত। আমার বর্তমান দলেও ভালো ফুটবলার নেই বলব না। মাঝে কুড়িটা বছর চলে গিয়েছে। অনেক কিছুর বদল হয়েছে। দলের নিউক্লিয়াসের প্রসঙ্গে বলব যে গোল করবে সেই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। দলের প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে। তাই আলাদাভাবে কারও নাম বলব না।” আগামিকাল আরও একটি দিন অনুশীলন করে আইএসএলে যাত্রা শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ কেরল ব্লাস্টার্সকে নিয়ে স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন যে প্রস্তুতি সেরেছেন তা তাঁর কথায় স্পষ্ট।