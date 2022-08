হায়দরাবাদ, 17 অগস্ট: ফিফা-র নির্বাসনের খাঁড়ায় জর্জরিত ভারতীয় ফুটবল (All India Football Federation) ৷ সংকট মেটাতে বুধবার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ক্রীড়ামন্ত্রক ৷ ফেডারেশনের নির্বাচন সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে সুপ্রিম কোর্টের সেই শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে সোমবার পর্যন্ত ৷ কিন্তু এই ঘোর দুর্দিন দেখতেই হত না ভারতীয় ফুটবলকে, যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করত ফিফা ৷ কী সেই প্রতিশ্রুতি, খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ৷ যেখানে জানা গিয়েছে, নির্বাসনের ঠিক আগে 12 অগস্ট, এমনকী 15 অগস্টও কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের সঙ্গে কথা বলেন ফিফা প্রতিনিধিরা (FIFA met CoA before the ban announcement) ৷ কী ছিল ওই দু'টি মিটিংয়ের নির্যাস ৷ আসুন জেনে নেওয়া যাক ক্রীড়ামন্ত্রকের রেকর্ড কী বলছে ৷

ক্রীড়ামন্ত্রকের রেকর্ড বলছে 12 অগস্ট ফুটবলের গভর্নিং বডির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সিওএ-র বৈঠকে বেরিয়েছিল সমাধানসূত্র ৷ জাতীয় ক্রীড়া সংবিধানের রীতিনীতি মেনেই সেখানে সমাধানের রাস্তা তৈরি হয় ৷ 17 অগস্ট সুপ্রিম কোর্টের শুনানি পর্যন্ত কোনওরকম সিদ্ধান্তগ্রহণ থেকে বিরত থাকার আশ্বাস দিয়েছিল ফিফা ৷ শুধু তাই নয়, এআইএফএফ-এর পদক্ষেপ সাদরে গৃহীত হয়েছিল ফিফা প্রতিনিধিদের দরবারে (FIFA assured sports ministry no action till SC hearing says official records) ৷ কিন্তু সোমবার রাতে দ্বিতীয় বৈঠকে বদলে যায় সবকিছু ৷

নির্বাসনের চিঠি পাঠানোর ঠিক আগে স্বাধীনতা দিবসের সন্ধের বৈঠকে ফিফা প্রতিনিধিরা উলটো সুরে গেয়ে সিওএ প্রতিনিধিদের জানায়, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ শুক্রবার কাউন্সিলের বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত থেকে তারা কোনওভাবেই সরে আসতে পারবে না ৷ কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের দেওয়া সেই বার্তার পর মধ্যরাতেই অভিশাপ নেমে আসে ভারতীয় ফুটবলে ৷ 85 বছরে প্রথমবার ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে নির্বাসন করে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ৷

তৃতীয় পক্ষের অযাচিত হস্তক্ষেপের জেরে এআইএফএফ-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফিফা ৷ যা ফিফা-র সংবিধানের ঘোরতর বিরোধী ৷ যতক্ষণ না পর্যন্ত সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটি তাদের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাচ্ছে, ততদিন এই নির্বাসন বহাল থাকবে।