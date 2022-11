দোহা,28 নভেম্বর: কাতার বিশ্বকাপে দ্রুততম গোলের নজির গড়েও শেষরক্ষা হল না কানাডার (Croatia beat Canada in FIFA World Cup)। 4-1 গোলে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে হারতে হল তাদের। চলতি বিশ্বকাপে অঘটনই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কানাডার দ্রুততম গোল এবং তারপর ম্যাচের ফল দেখে সেইরকম মনে হওয়া বোধহয় খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। দ্রুত গোল হজমের ধাক্কা সরিয়ে খেলায় ফেরে ক্রোয়েশিয়া। তাদের এই জয় আসার আগেই মরোক্কোর কাছে হেরে গিয়েছে বেলজিয়াম । সবমিলিয়ে কানাডাকে হারিয়ে স্বস্তিতে গত বিশ্বকাপের রানার্স ক্রোয়েশিয়া (Croatia finds themselves in a comfortable position after win against Canada)।

দর্শকরা আসনে গুছিয়ে বসার আগে মাত্র 68 সেকেন্ডে গোল করেন কানাডার আলফান্সো ডেভিস। বুকাননের বাড়ানো বলে মাথা দিতেই বল পৌঁছে যায় তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে । পিছিয়ে পড়ার প্রাথমিক ঝটকা সরিয়ে খেলার রাশ নিজেদের পায়ে তুলে নেয় ক্রোয়েশিয়া। 26 মিনিটে তাদের গোল বাতিল হওয়ায় সমতায় ফিরতে আরও মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হয়। লিভায়া অফসাইডে থাকায় ক্রামারিচের গোল বাতিল করেন রেফারি। 36 মিনিটে ক্রামারিচই দেশকে সমতায় ফেরান। পেরিসিচের পাস থেকে গোল করেন ক্রামারিচ(1-1)। বিরতির আগে আবারও এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। এবার জুরানোভিচের পাস থেকে গোল লিভায়ার(2-1)। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোল শোধ করার পরিস্থিতি তৈরি হলেও কানাডা পারেনি। 70 মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং ক্রোয়েশিয়ার তিন নম্বর গোল ক্রামারিচের। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে ওরসিচের পা থেকে আসে চতুর্থ গোল ।