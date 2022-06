লিসবন, 6 জুন : এস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে ফিফা ফ্রেন্ডলিতে গোলের বন্যা আর্জেন্তিনার ৷ মেসি একাই করেছেন পাঁচ গোল ৷ একইদিনে দেশের জার্সিতে উজ্জ্বল তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীও ৷ উয়েফা নেশনস লিগে সুইজারল্যান্ডকে 4-0 গোলে উড়িয়ে দিল পর্তুগাল ৷ তারমধ্যে জোড়া গোল এসেছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পা থেকে ৷ দেশের হয়ে 117টি গোলের মালিক হয়ে গেলেন ‘সিআরসেভেন’ (Ronaldo scores double for Portugal) ৷

ক্যাপ্টেনের দাপটেই উয়েফা নেশনস লিগে প্রথম জয় পেলেন জ়োটা, ওটাভিওরা । 3 বছর আগে শেষবার দেশের জার্সিতে হ্যাটট্রিক করেছিলেন রোনাল্ডো ৷ তারপর দেশের জার্সিতে টানা 5 ম্যাচে কোনও গোল পাননি তিনি ৷ গত দশ বছরে সেলেকাওদের এটিই তাঁর দীর্ঘতম গোল খরা ৷ এদিন সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে আরও দু’টি গোল আসত রোনাল্ডোর পা থেকে ।

গ্যালারিতে এদিন উপস্থিত ছিলেন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবল তারকার মা মারিয়া ডলরেসও ৷ রোনাল্ডোর গোলের পর তাঁর ছলছল চোখে উচ্ছ্বাস বহুদিন ফুটবলপ্রেমীদের মনে থেকে যাবে (Ronaldo's mother was in tears watching her son score for Portugal) ৷ রোনাল্ডো ছাড়াও বাকি দু’টি গোল করেছেন উইলিয়াম কার্ভালহো এবং জোয়াও ক্যান্সেলোর । সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে পর্তুগাল তাদের শেষ 11টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের মধ্যে মাত্র 2টি হেরেছে ।

গোটা ম্যাচে কার্যত দাঁড়াতেই পারেনি সুইজারল্যান্ড ৷ পর্তুগালের গোল লক্ষ্য করে মাত্র একটি শট নিয়েছেন সেফেরোভিচ, স্টেফেনরা ৷ ব্যর্থ ‘অ্যালপাইন মেসি’ও ৷ খুঁজেই পাওয়া যায়নি জর্ডন শাকিরিকে ৷ পর্তুগালের কোচ ফার্নান্দো সান্তোস বলেন, “প্রথমার্ধে আমরা আরও গোল করতে পারতাম । সুইজারল্যান্ড ভাল খেলেছে, কিন্তু আমরা জয়ের রাস্তা খুঁজে পেতে সমস্যায় পড়িনি ।”