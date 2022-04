ম্যাঞ্চেস্টার, 19 এপ্রিল : ভূমিষ্ট হওয়ার মুহূর্তে মৃত্যু ঘটল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর নবজাতকের (Cristiano Ronaldo and Georgina Rodrigues announce death of their baby boy) ৷ সোমবার রাতে সন্তানশোকে বিধ্বস্ত পর্তুগিজ মহাতারকার আচমকা ঘোষণায় ধাতস্থ হতে সময় লেগেছিল তাঁর অনুরাগীদের ৷ এরপর কিছুটা সামলে পুত্রশোকে বিহ্বল ম্যান ইউ তারকা এবং তাঁর পার্টনার জর্জিনার কঠিন সময়ে পাশে থাকার আশ্বাস জোগালেন তামাম অনুরাগীরা ৷ যদিও সন্তান হারানোর শোককে দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন শোক আখ্যা দিয়ে আপাতত নিভৃতে থাকার অনুমতি চেয়ে নিয়েছেন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার ৷

গত অক্টোবরে তাঁর ফুটবল ভক্তদের সুখবর দিয়েছিলেন রোনাল্ডো এবং জর্জিনা (In October 2021 Ronaldo and Georgina announced that they are expecting twins) ৷ এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্ট পোস্ট করে পর্তুগিজ ফুটবল মায়েস্ত্রো জানিয়েছিলেন, শীঘ্রই যমজ সন্তান আসতে চলেছে তাঁর এবং জর্জিনার কোলে ৷ এদিন সেই যমজ সন্তান পৃথিবীর আলো দেখার সময়েই ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা ৷ যদিও তাঁর আরেক নবজাতিকা সুস্থই রয়েছে বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷

রোনাল্ডো এবং জর্জিনা একযোগে এদিন লেখেন, "মর্মান্তিক দুঃখের সঙ্গে আমাকে আমার সদ্যোজাত পুত্রসন্তানের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করতে হচ্ছে ৷ বাবা-মায়ের কাছে এর চেয়ে বড় যন্ত্রণা আর কিছু হয় না ৷ তবে সদ্যোজাত কন্যাসন্তান সুস্থই রয়েছে এবং সে-ই এই মুহূর্তে আমাদের শক্তি, আশা এবং খুশির কারণ ৷ আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই চিকিৎসক এবং নার্সদের, যাঁরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি ৷ সন্তান হারিয়ে আমরা বিধ্বস্ত ৷ তাই আপাতত নিভৃতে থাকার অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি ৷ আমাদের ছোট্ট বেবি বয় তুমি আমাদের অ্যাঞ্জেল ৷ আজীবন ভালবেসে যাব তোমায় ৷"