প্যারিস, 3 জুন : ইতালিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী মার্টিনা ট্রেভিসানকে হারিয়ে কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে প্রবেশ করলেন কোকো গাফ (Coco Gauff reaches first Grand Slam singles final at French Open) ৷ যদিও লাল সুরকির কোর্টে রানি হতে ফাইনালে কঠিন বাধা অষ্টাদশীর সামনে ৷ খেতাবি লড়াইয়ে ইগা স্বিয়াতেক হার্ডল টপকাতে হবে মার্কিনীকে (Coco Gauff will play against Iga Swiatek in final) ৷ তার আগে বৃহস্পতিবার কেরিয়ারের প্রথম মেজর ফাইনাল নিশ্চিত করে নজির গড়লেন গাফ ৷ 2004 উইম্বলডনে মারিয়া শারাপোভার পর কনিষ্ঠা প্লেয়ার হিসেবে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করলেন গাফ ৷

সাড়ে তিন বছরের গ্র্যান্ড স্ল্যাম কেরিয়ারে ইতিপূর্বে গাফের সেরা ফলাফল ছিল চতুর্থ রাউন্ড ৷ 2019, 2021 উইম্বলডন এবং 2020 অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রি-কোয়ার্টারে জায়গা করে নিয়েছিলেন মার্কিন কিশোরী ৷ তাই এলিস মার্টেন্সকে হারিয়ে গত রবিবারই গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেরা ফলাফলটা চলে এসেছিল তাঁর ঝুলিতে ৷ এরপর অল-আমেরিকান কোয়ার্টারে স্লোয়ান স্টিফেন্সকে হারিয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন সেমিতে ৷ আর বৃহস্পতিবার অবাছাই ট্রেভিসানের স্বপ্নের দৌড় থামিয়ে স্ট্রেট সেটে জিতে প্রথম মেজর ফাইনালে সেরেনা-কে রোল মডেল করে বড় হওয়া প্রতিশ্রুতিমান এই তারকা ৷

এক ঘণ্টা 28 মিনিটের লড়াইয়ে গাফের পক্ষে এদিন ম্যাচের ফল 6-3, 6-1 ৷ দুই অষ্টাদশীর লড়াই এদিন প্রথম সেটে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হলেও দ্বিতীয় সেটে একপেশে জয় তুলে নেন গাফ ৷ ম্যাচ জিতে ফাইনাল প্রসঙ্গে মার্কিন তারকা বলেন, "পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ একটা টেনিস ম্যাচ নিয়ে তাই অহেতুক চাপ নেওয়ার কোনও মানে হয় না ৷"

অন্য সেমিতে দারিয়া কাসাতকিনাকে হারিয়ে কেরিয়ারে দ্বিতীয়বার ফরাসি ওপেনের ফাইনালে পৌঁছলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ইগা স্বিয়াতেক ৷ 2020 চ্যাম্পিয়ন পোলিশ তারকার পক্ষে ম্যাচের ফল 6-2, 6-1 ৷