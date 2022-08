বার্মিংহ্যাম, 8 অগস্ট: পুরুষ ডাবলসে সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টির জুটির ঐতিহাসিক সোনা দিয়েই বার্মিংহ্যাম গেমসে ব্যাডমিন্টন অভিযান শেষ করল ভারত ৷ কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে ব্যাডমিন্টনে ভারতের তিনটি সোনাজয়ের কীর্তি এই প্রথম (For the first time India has managed to win three badminton gold at the CWG) ৷ সিঙ্গলসে পিভি সিন্ধু এবং লক্ষ্য সেনের স্বর্ণপদক জয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পোডিয়াম শীর্ষে শেষ করলেন সাত্বিক-চিরাগ (Chirag-Satwik pair wins mens doubles gold at CWG 2022) ৷ ফাইনালে ইংল্যান্ডের বেন লেন এবং সিন মেন্ডি জুটিকে হেলায় হারাল দেশের পয়লা নম্বর জুটি ৷

21-15, 21-13 ব্যবধানে জিতে বার্মিংহ্যাম থেকে সোনা নিয়ে ফিরছে দেশের দুই তরুণ তুর্কী ৷ দিনকয়েক আগে মিক্সড টিম ইভেন্টের ফাইনালে নিজেদের ম্যাচ জিততে পারেননি সাত্বিক-চিরাগ ৷ ভারতকেও সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল রুপো জিতে ৷ তাই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ডাবলসে প্রথম পদক (কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে) আনতে মরিয়া ছিল এই জুটি ৷ অন্যদিকে চার বছর আগে গোল্ড কোস্টে রুপোজয়ী ইংরেজ জুটি এদিন ফাইনালে মরিয়া ছিল পদকের রং বদলাতে ৷

সোনার খোঁজে শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ এদিন শক্তহাতেই ধরে রেখেছিলেন চিরাগ এবং সাত্বিক ৷ যদিও মাত্র এক পয়েন্টের লিড নিয়েই প্রথম গেমের বিরতিতে যান তাঁরা ৷ কিন্তু বিরতির পর প্রতিপক্ষকে ব্যাকফুটে ঠেলে নিরাপদ ব্য়বধান তৈরি করে নিতে থাকে ভারতীয় জুটি ৷ ফলশ্রুতি হিসেবে প্রথম গেম 21-15 ব্য়বধানে জিতে পোডিয়াম শীর্ষে এক পা বাড়িয়ে দেন চিরাগ এবং সাত্বিক ৷ প্রথম গেম জয় কোনওভাবেই আত্মতুষ্টির জন্ম দেয়নি দু'জনর মধ্যে ৷

প্রথম গেমের মতোই দ্বিতীয় গেমের শুরুতে কেউ কাউকে একটুকু জমি ছাড়তে রাজি ছিলেন না ৷ কিন্তু বিরতির পর ফের ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে একসময় 16-11 ব্যবধানে এগিয়ে যান বিশ্বের 7 নম্বর জুটি ৷ সেই ব্য়বধানে মুছে আর ম্যাচে ফেরা সম্ভব হয়নি গতবারের রুপোজয়ীদের ৷ দ্বিতীয় গেমে চিরাগ এবং সাত্বিকের জয় আরও সহজ হয়ে যায় ৷ 21-13 ব্যবধানে জিতে ইতিহাস বার্মিংহ্যামে ইতিহাস গড়ে ফেলে ভারতের তারকা জুটি ৷ 3টি সোনা, একটি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ, 2022 কমনওয়েলথ ব্যাডমিন্টনে সর্বমোট 5টি পদক ধরা এল ভারতের ঝুলিতে ৷