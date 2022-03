নয়াদিল্লি, 24 মার্চ : ফিফা ব়্য়াঙ্কিংয়ে 104 নম্বরে থাকা ভারতের নাম জুড়ে গেল কাতার বিশ্বকাপের সঙ্গে ৷ সৌজন্যে এডু টেক অ্যাপ বাইজুস ৷ ভারতীয় এই শিক্ষা প্রযুক্তি সংস্থা, আসন্ন 2022 কাতার বিশ্বকাপের অফিসিয়াল স্পনসর ৷ এদিন সংস্থার পক্ষ থেকে টুইট করে এই ঘোষণা করা হয়েছে ৷ 21 নভেম্বর থেকে 18 ডিসেম্বর পর্যন্ত কাতারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফুটবল বিশ্বকাপ (BYJU'S will be the Official Sponsor of the FIFA World Cup Qatar 2022) ৷ ফলে ঘুরিয়ে হলেও কাতার বিশ্বকাপের সঙ্গে জুড়ে গেল ভারতের নাম ৷

খেলাধুলোর জগতে এই শিক্ষা প্রযুক্তি সংস্থার প্রবেশ এই প্রথম নয় ৷ বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক সংস্থাটি এই মুহূর্তে ভারতের পুরুষ ও মহিলা উভয় ক্রিকেট দলেরই স্পনসর । এবার আরও বড় পরিসরে পা রাখল সংস্থাটি ৷ কাতার বিশ্বকাপের সঙ্গে নিজেদের যুক্তি করতে পেরে গর্বিত তারা ৷ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘‘আমরা ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত যে বাইজুস 2022 কাতার বিশ্বকাপের অফিসিয়াল স্পনসর ৷ ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমরা আনন্দিত ।’’

মঙ্গলবার ফিফা ঘোষণা করে তারা বিশ্বকাপের জন্য সিঙ্গাপুর ভিত্তিক কোম্পানি ক্রিপটোর সঙ্গে স্পনসরশিপ চুক্তি করেছে । এই চুক্তির মাধ্যমে, বাইজুস কাতার বিশ্বকাপের ট্রেডমার্ক, প্রতীক এবং চিহ্নগুলি ব্যবহারের অনুমতি পাবে ৷ তামাম বিশ্বের ফুটবল ভক্তদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য অনন্য প্রচার চালানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে সংস্থাটি ।

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও বাইজু রাভিন্দ্রান বলেন, ‘‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইভেন্ট 2022 কাতার বিশ্বকাপের স্পনসর হতে পেরে আমরা উচ্ছ্বসিত ৷ এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয় ৷ খেলাধুলা জীবনের একটি বড় অংশ এবং তা সারা বিশ্বের মানুষকে একত্রিত করে । ফুটবল কোটি কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে ৷’’