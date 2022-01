কলকাতা, 26 জানুয়ারি : আগামী শনিবার চলতি আইএসএলের ফিরতি কলকাতা ডার্বি। বাঙালির বড় ম্যাচ ঘিরে সেই উত্তাপ নেই তবে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিউতি। ইস্টবেঙ্গল লিগ টেবিলের একেবারে তলানিতে, ভাল জায়গায় নেই এটিকে মোহনবাগানও। দারুন শুরু করেও পিছিয়ে পড়েছে মেরিনার্সরা। আর লাল-হলুদ তো শুরু থেকেই খোঁড়াচ্ছে। যদিও আট নম্বরে থাকা এটিকে মোহনবাগান এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট তুলে নিলে সমীকরণ বদলে যাবে অনেকটাই। অন্যদিকে এসসি ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ্য লজ্জা এড়ানো। আর চলতি টুর্নামেন্টে দুই প্রধান যে ইস্যুতে একই মেরুতে দাঁড়িয়ে, তা হল গোলরক্ষক সমস্যা।

প্রাক্তন তারকা গোলরক্ষক ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় অমরিন্দর সিং এবং অরিন্দম ভট্টাচার্যের পারফরম্যান্সে বেশ হতাশ (Bhaskar Ganguly is disappointed to see Arindam and Amrinder performances) । তিনি বলছেন, ''গোটা ভারতেই ভাল গোলরক্ষক তৈরি হচ্ছে না। ফলে সমস্যা হচ্ছে সকলেরই। ডার্বিতে যে কোনও সময় যে কোনও দল গোল খেয়ে যেতে পারে। কারণ অরিন্দম বা অমরিন্দর কেউই ছন্দে নেই। অরিন্দম আগের দিন যে গোলটা প্রথমে হজম করল তাতে আত্মবিশ্বাসের অভাব পরিষ্কার।'' অথচ এসসি ইস্টবেঙ্গলে চলতি মরশুমে যোগ দেওয়া অরিন্দম এটিকে মোহনবাগানের জার্সিতে গতবারের গোল্ডেন গ্লাভস জয়ী।

এটিকে মোহনবাগান পরবর্তীতে মুম্বই সিটি এফসি থেকে অমরিন্দর সিংকে সই করায়। ভাস্কর মনে করেন, এই দলবদলে দু'দলের কারও লাভ হয়নি। তিনি বলেন, "এটিকে মোহনবাগানের মতোই মুম্বইয়েরও রক্ষণও জমাট ছিল গত মরশুমে। সেই কারণেই অমরিন্দরের ভুলগুলো চোখে পড়েনি। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে যে ধরনের ভুল ওর থেকে আমরা দেখছি তাতে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। অরিন্দমের ব্যাপারটা যদিও সম্পূর্ণ উল্টো। দলটাই খেলতে পারছে না, ফলে আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরছে ওর। মাঝেমাঝেই দেখছি বল ফিস্ট করে এমন জায়গায় ফেলছে যেখান থেকে ফের বিপদ তৈরি হয়ে যেতে পারে। তাই ডার্বিতে যে গোলরক্ষক যত কম ভুল করবে তার দলই কিছুটা এগিয়ে থাকবে ৷"

আরও পড়ুন : SC East Bengal : হতাশ করেছেন দের্ভিসেভিচ, ডার্বির আগে ইস্টবেঙ্গলে এলেন জোসে সোটা

দুই গোলরক্ষকের মধ্যে কে এগিয়ে ? দশে কত পেতে পারেন তাঁরা? প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতে পারলেন না ভাস্কর। তিনি বলছেন, '"কী নম্বর দেব ? ধারাবাহিকতাই নেই। বড় দলে খেলা অত সহজ নয়। ডার্বি তো আরও কঠিন। দুই জনের কারোরই খুব বেশি ডার্বি খেলার অভিজ্ঞতা নেই। তাই নম্বর দেওয়ার জায়গা এখনও আসেনি ৷"