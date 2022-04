মালাপ্পুরম, 30 এপ্রিল : 75তম সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে বাংলা । দ্বিতীয় সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ মণিপুরকে 3-0 গোলে উড়িয়ে খেতাবি লড়াইয়ের শেষ ধাপে রঞ্জন ভট্টাচার্যের ছেলেরা । ফাইনালে মনতোষ চাকলাদের প্রতিপক্ষ কেরল (Bengal beat Manipur in the Semi of Santosh Trophy) ।

32টি সন্তোষ ট্রফি রয়েছে বাংলার ট্রফি ক্যাবিনেটে ৷ দলের গ্রুপ পর্বের খেলা দেখে সমর্থকদের প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে থাকলেও শুক্রবারের ম্যাচে ধারে ভারে এবং সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে এগিয়ে ছিল উত্তর-পূর্বের রাজ্য । নিজেদের গ্রুপে 1 নম্বর দল হিসেবে বাংলার মুখোমুখি হয়েছিল পাহাড়ি ছেলেরা (Santosh Trophy Semifinal)।

খেতাব জয়কেই পাখির চোখ করা রঞ্জন ভট্টাচার্য ম্যাচের আগে বলেছিলেন, সুযোগ নষ্টের বিলাসিতা মণিপুর ম্যাচে করা যাবে না ৷ কোচের কথা মনে রেখে প্রথমার্ধেই দু'গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বাংলা । ম্যাচের দু'মিনিটের মাথায় গোল করে বাংলাকে এগিয়ে দেন সুজিত সিং । রাজস্থানের বিরুদ্ধে গোল করার পরে মণিপুরের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ফের দলের গোলের খাতা খোলেন তিনি । মাত্র 4 মিনিট পরেই ব্যবধান বাড়ায় বাংলা । গোলদাতা চলতি সন্তোষ ট্রফিতে স্বপ্নের ফর্মে থাকা ফারদিন আলি মোল্লা ।

প্রথম 10 মিনিটের মধ্যেই পিছিয়ে পড়েও খেলার রাশ তুলে নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে মণিপুর । কিন্তু তাদের আক্রমনের ঝাপটা ডানা মেলতে পারেনি বাংলার ডিফেন্ডারদের দুরন্ত পারফরম্যান্সে । বিরতির পরে দলের শেষ গোল দিলীপ ওরাওয়ের । অনায়াস জয়ে ফের ট্রফির সামনে বাংলা । অন্য সেমিফাইনালে জেসিন টিকের 5 গোলের ঝড়ে 7-3 গোলে কর্নাটককে হারিয়েছে কেরল । ফাইনালে আয়োজকদের মুখোমুখি হবে সন্তোষ ট্রফির সবচেয়ে সফল দল ৷ শেষ সাক্ষাতে বাংলাকে পরাস্ত করেছিল দক্ষিণের রাজ্য ৷ ফাইনালেও ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পাবেন ভিকনেশ, অর্জুন জয়রাজরা ৷ এখন দেখার, সমস্ত চ্যালেঞ্জ সামলে এক যুগ আগে শেষবার সন্তোষ জয়ের আনন্দ রঞ্জন ভট্টাচার্যের ছেলেরা ফিরিয়ে আনতে পারে কি না ।