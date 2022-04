কলকাতা, 26 এপ্রিল : এএফসি কাপের মূল পর্বে 3টি ম্যাচ খেলবে এটিকে মোহনবাগান ৷ আগামী 18 মে বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ ৷ সেই প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন এটিকে মোহনবাগানের কোচ জুয়ান ফেরান্দো (Juan Ferrando Starts Preparation for AFC Cup Match) ৷ রয় কৃষ্ণা, হুগো বুমোসদের এএফসি কাপের মূল পর্বের খেলার সময় নিয়ে এটিকে মোহনবাগান বনাম মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষের টানাপোড়েন অব্যাহত ৷ সবুজ-মেরুন ক্লাবের সচিব দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন, এএফসি কাপের (AFC Cup 2022) ম্যাচ দুপুর দু’টোর বদলে সন্ধ্যায় আয়োজন করার ব্যাপারে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন ৷ যে কারণে 18 ও 21 মে’র ম্যাচ দু’টি বিকেল পাঁচটায় এবং 24 মে’র শেষ ম্যাচ রাত ন’টায় আয়োজন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (ATK Mohun Bagan will Plays All Three Matches of AFC Cup Under Floodlight) ৷

কিন্তু, এটিকে মোহনবাগানের বিশ্বস্ত সূত্র দাবি করেছে, তারা অনেক আগেই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন ৷ ফলে 18 মে বসুন্ধরা কিংস, 21 মে গোকুলাম ম্যাচ বিকেল পাঁচটায় এবং 24 মে মাজিয়া স্পোর্টসের সঙ্গে খেলাটি রাত ন’টায় আয়োজন করার অনুমতি পাওয়া গিয়েছে ৷ এখানেই শেষ নয়, রাত ন’টার সময় ম্যাচ হলে দর্শকদের বাড়ি ফেরার জন্য এটিকে মোহনবাগান নাকি ইতিমধ্যেই রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছে ৷ যাতে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হয় ৷

এটিকে মোহনবাগান এবং মোহনবাগান ক্লাবকর্তাদের মধ্যে ম্যাচ আয়োজনের কৃতিত্বের দড়ি টানাটানির মধ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন কোচ জুয়ান ফেরান্দো ৷ ইতিমধ্যে টিম হোটেলে ফুটবলারদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে ৷ আগামিকাল থেকে অনুশীলন শুরু করবে এটিকে মোহনবাগান ৷ রয় কৃষ্ণা 2মে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ৷ কার্ল ম্যাকহিউ ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছেন শিবিরে ৷ প্রাথমিক পর্বের সাফল্য ধরে রেখে মূল পর্বে সফল হওয়াই পাখির চোখ জুয়ান ফেরান্দোর ৷