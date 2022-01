পানাজি, 8 জানুয়ারি : শনিবার ওড়িশা এফসি ম্যাচের আগে দুঃসংবাদ এটিকে মোহনবাগান শিবিরে ৷ জৈব নিরাপত্তা বলয়ে থেকেও করোনা আক্রান্ত বাগানের ফুটবলার ৷ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আজকের ম্যাচ স্থগিত ঘোষণা করল আইএসএল কর্তৃপক্ষ (ATK Mohun Bagan vs Odisha FC Match Postponed) ৷ এক বিবৃতি জারি করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ জানিয়েছে, মেডিক্যাল টিমের পরামর্শ নিয়েই ম্যাচ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ৷ প্রোটোকল মেনে ভাইরাস আক্রান্ত ফুটবলারের নাম প্রকাশ্যে আনেনি আইএসএল কর্তৃপক্ষ ৷

তবে দর্শকশূন্য গ্যালারি, জৈব নিরাপত্তা বলয়ের বজ্র আঁটুনি সত্ত্বেও কীভাবে ভাইরাস হানা দিল আইএসএলে, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে সন্দেহ নেই ৷ যদিও ফুটবলারদের পাশাপাশি লিগের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি দলের সাপোর্ট-স্টাফ এবং অন্যান্যদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে লিগ কর্তৃপক্ষ ৷ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে সেখানে ৷ ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে বাগানের ম্যাচের পরিবর্তিত দিনক্ষণ পরে ঘোষণা করবে লিগ কর্তৃপক্ষ (The League will look to reschedule the fixture to a later date) ৷ ফতোরদায় আজ কলিঙ্গদের বিরুদ্ধে জিতলেই শীর্ষে ওঠার হাতছানি ছিল জুয়ান ফেরান্দোর দলের ৷ সেই সম্ভাবনায় কাঁটা ছড়িয়ে দিল করোনা ৷

শনিবার আইএসএলের মেডিক্যাল টিম ফুটবলারদের করোনা পরীক্ষা করে। সেখানেই এটিকে মোহনবাগানের এক ফুটবলারের রিপোর্ট পজিটিভ আসে বলে খবর । এখন দেখার এই কোভিড হানা আইএসএল চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে অন্তরায় হয় কি না। এর আগে আই লিগে বিভিন্ন ক্লাবের 45জন সদস্য করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর ছয় সপ্তাহ লিগ স্থগিত রাখা হয়েছে।