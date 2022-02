কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার হায়দরাবাদ এফসি’র বিরুদ্ধে ম্যাচ এটিকে মোহনবাগানের (ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC Match Preview) ৷ তার আগে গোলস্কোরারের অভাব মেটাতে রয় কৃষ্ণাকে হায়দরাবাদ এফসি’র বিরুদ্ধে ফেরানোর একটা প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ৷ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে ফিজিয়ান স্ট্রাইকার অনেকটাই ফিট ৷ ফলে তাঁকে শুরু থেকে খেলানোর ব্যাপারে এটিকে মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো প্রায় স্থির করে ফেলেছেন বলেই জানা যাচ্ছে (Roy Krishna will Play Against Hyderabad FC) ৷

পয়েন্ট টেবিলে পাঁচ নম্বরে রয়েছে সবুজ মেরুন (ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC) ৷ সবুজ মেরুনের সামনে আর পাঁচটি ম্যাচ বাকি ৷ প্রথম চারে জায়গা নিশ্চিত করতে প্রতিটি ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ ৷ বিশেষ করে পরপর দু’টো ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ ৷ তবে, এক নম্বরে ওঠার চিন্তা করে বাড়তি চাপ না নিয়ে ম্যাচ ধরে এগোতে চাইছেন এটিকে এমবি’র কোচ । তবে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে চোট আঘাত ও মানসিক ক্লান্তি বড় বাধা ৷ ফলে মেরিনার্সদের প্রত্যাশিত ছন্দে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ সবুজ মেরুন কোচ বলছেন সমস্যা সত্ত্বেও তাঁর দল যে পারফরম্যান্স করছে তাতে তিনি খুশি ৷

জুয়ান ফেরান্দো জানিয়েছেন, ‘‘দলের প্রতিটি ফুটবলারের ওপর আমার ভরসা রয়েছে ৷ আশুতোষ মেহতা, দীপক টাঙরি, মনবীর সিং সকলেই ভাল ফুটবলার ৷ যে সমস্যাগুলি রয়েছে তা শুধরে নেওয়া নিয়ে টিম মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ এটা ঠিক অনেক ফুটবলার একশো শতাংশ ফিট নয় ৷ তবে, এই সমস্যা পরিস্থিতির কারণে ৷ যে সমস্যায় অন্য দলগুলিও ভুগছে ৷’’

শেষ ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি দ্রুত গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল ৷ মুম্বই সিটি এফসি বর্তমানে তাদের পরিচিত ছন্দে নেই ৷ এই অবস্থাতেও হারাতে না পারার ধাক্কা হুগো বুমোসদের সামলাতে হচ্ছে ৷ ডেভিড উইলিয়ামস গোল করলেও ফিট নন ৷ পাশাপাশি মনবীর সিং তাঁর ফর্ম হাতড়ে বেড়াচ্ছেন ৷ শুধু মনবীর নন দলের একাধিক ভারতীয় ফুটবলার ছন্দ হারিয়েছেন ৷ এই অবস্থায় আশুতোষ মেহতাকে বসিয়ে প্রবীর দাস এবং মনবীরের বদলে লেনি রডরিগেজকে প্রথম মিনিট থেকে খেলানো হতে পারে ৷

আক্রমনের পাশাপাশি রক্ষণের ভাঙাচোরা ছবিটাও সামনে আসছে ৷ কিন্তু, সন্দেশ ঝিঙ্গানকে দলে নেওয়া হলেও, তাঁকে নামানোর পরিকল্পনা এখনও নেননি ফেরান্দো ৷ হয়তো শেষ চারে জায়গা পাকা করার পরেই সন্দেশ ঝিঙ্গানকে ব্যবহার করার কথা ভাববেন তিনি ৷ এটিকে মোহনবাগান এবং হায়দরাবাদের প্রথম ম্যাচ 2-2 গোলে ড্র হয়েছিল ৷ মাঝের সময়ে নিজামের শহরের দলটি পয়েন্ট টেবিলের সবার উপরে উঠে এসেছে ৷ হায়দরাবাদের 1নং স্ট্রাইকার ওগবেচে নিয়মিত গোল করছেন ৷

এ নিয়ে এটিকে মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো জানান, ‘‘শুধু ওগবেচের জন্য পরিকল্পনা করে লাভ নেই ৷ গোটা দলকেই আটকাতে হবে ৷ কারণ হায়দরাবাদ দলে একাধিক ভাল ফুটবলার রয়েছেন ৷’’ এই অবস্থায় রক্ষণকে শক্তপোক্ত করার পাশাপাশি, আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়াতে ফের রয় কৃষ্ণার উপর আস্থা রাখছে এটিকে মোহনবাগান ৷