কলকাতা, 12 এপ্রিল : যুবভারতীর সবুজ গালিচায় মেরুন ঝড় ৷ তিলোত্তমায় প্রথম ম্যাচে সিংহলী প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দিয়ে এএফসি কাপে যাত্রা শুরু এটিকে মোহনবাগানের (ATK Mohun Bagan thrash Blue Star FC in AFC cup at YBK) ৷ 24 হাজারের কিছু বেশি দর্শকের সামনে 5 গোলে জয় পেল জুয়ান ফেরান্দোর ছেলেরা (ATK Mohun Bagan beat Blue Star FC by 5-0) । জনি কাউকো, মনবীরের জোড়া গোলের পাশে স্কোরবোর্ডে নাম তুললেন ডেভিড উইলিয়ামস ৷ সবুজ-মেরুন জয়ের ব্যাপারে সন্দিহান তেমন না-থাকলেও জয় যে এতটা সহজ হবে তাও হয়ত ভাবেননি প্রীতম-প্রবীরদের স্প্যানিশ কোচ ৷ রয় কৃষ্ণা, সন্দেশ ঝিঙ্গানকে ছাড়াও এদিন জয় পেতে কোনও সমস্যাই হল না সবুজ-মেরুনের ৷

অন্যদিকে অধিনায়ক এবং সহ-অধিনায়ককে ছাড়া নামতে হলেও ব্লু-স্টার প্রতি-আক্রমণে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ৷ কিন্তু কোথায় কী ? 90 মিনিটে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আক্রমণ ছাড়া দ্বীপরাষ্ট্রের ক্লাবটি নিজেদের অর্ধেই আটকে রইল। কুঁকড়ে থাকা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সবুজ-মেরুন যে স্টিম রোলার চালাবে তা ধরে নেওয়াই গিয়েছিল ৷ সম্ভাবনায় সিলমোহর দিয়ে প্রথম মিনিট থেকে আক্রমণ শানানো শুরু করেন জনি কাউকো-হুগো বুমোস-কিয়ান নাসিরিরা। 25 মিনিটে হুগো বুমোসের পাস থেকে জনি কাউকো গোলের দরজা খোলেন। তিন মিনিট পরে দলের দ্বিতীয় গোল মনবীর সিং'য়ের।

38 মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলের তৃতীয় এবং নিজের দ্বিতীয় গোল ইউরোকাপার কাউকোর ৷ প্রথমার্ধেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় ৷ ব্লু-স্টার গোলরক্ষক নিশ্চিত কয়েকটি গোল না বাঁচালে বাড়তে পারত ব্যবধানও ৷ যদিও বিরতির পর ব্যবধান বাড়ায় বাগান। 78 মিনিটে ডেভিড উইলিয়ামস এবং 88 মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে দলের পাঁচ গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন মনবীর ৷ যুবভারতীতে বাগান জনতার সামনে প্রথম ম্যাচে সবুজ-মেরুনের পাঁচ গোলে জয় বাড়তি মাত্রা যোগ করল বলাই যায় ৷ 19 এপ্রিল এটিকে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের ঢাকা আবাহনী।