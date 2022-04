কলকাতা, 18 এপ্রিল : মঙ্গলবার ওপার বাংলার অন্যতম সেরা দল ঢাকা আবাহনীর বিরুদ্ধে খেলবে জুয়ান ফেরান্দোর ছেলেরা। সেই ম্যাচকেই প্লে-অফের ফাইনাল হিসেবে দেখছে এটিকে মোহনবাগান (ATK Mohun Bagan to paly against Abahani Dhaka in AFC Cup tomorrow)। শ্রীলঙ্কার ব্লুস্টার এফসির বিরুদ্ধে পাঁচ গোলে জয়ের পরে হুগো বুমোস, জনি কাউকো, লিস্টন কোলাসোদের ঘিরে প্রত্যাশা বেড়েছে। তবে প্রত্যাশার চাপ বুঝতে পেরে তাঁরা সতর্ক, বলছেন সবুজ-মেরুনের ইউরোকাপার জনি কাউকো (ATK Mohun Bagan footballers respect Abahani Dhaka in play-off final) ৷

ইতিমধ্যেই মঙ্গলবারের প্রতিপক্ষের খেলা ইউটিউবে দেখেছেন তিরি, শুভাশিস বসু, কিয়ান নাসিরিরা। কোচ জুয়ান ফেরান্দো আগেই বলেছিলেন তিনি ম্যাচ ধরে এগোতে চান। ব্লুস্টারের বিরুদ্ধে বড় জয় তৃপ্তি দিলেও আত্মতুষ্ট হতে নারাজ স্প্যানিশ কোচ ৷ সাজঘরে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা রাখছেন না ৷ তাঁর সেই মানসিকতা ফুটবলারদের মধ্যে সংক্রমিত। জনি কাউকো বলছেন, "আবাহনী সম্পর্কে সামান্য ধারণা রয়েছে ৷ সেটাই সবচেয়ে বড় সমস্যার। কারণ, অচেনা প্রতিপক্ষ সবসময়ই কঠিন হয়। তবে শুনেছি আবাহনী দলটি বেশ শক্তিশালী এবং দলের বিদেশি ফুটবলাররা যথেষ্ট ভাল।"

অন্যদিকে নিজেকে নিয়েও অকপট ফিনিশ মিডফিল্ডার ৷ ইউরো খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে এলেও শুরুতে নিজেকে মেলে ধরতে পারছিলেন না ৷ এ ব্যাপারে কাউকো বলছেন, "আবহাওয়ার সঙ্গে সড়গড় হতে সময় লেগেছে | সেরা ফর্মে পৌঁছতেও তাই সময় লেগে গেল ৷ তবে আমার গোলে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস দেখে মনে হয়েছে তাঁরা খুশি। আবাহনী ম্যাচেও চেষ্টা করব সেরাটা মেলে ধরার।" আবাহনীর বিরুদ্ধে নামার আগে যুবভারতী সংলগ্ন মাঠে কালো কাপড়ের ঘেরাটোপে দলকে অনুশীলন করালেন বাগান কোচ ফেরান্দো ৷

এটিকে মোহনবাগানকে চ্যালেঞ্জ ছুড়তে তৈরি ওপার বাংলার দলটিও। বাংলাদেশের প্রতিপক্ষকে নিয়ে সমীহের সুর প্রবীর দাসের গলায়। বলছেন, "খুব সংগঠিত ফুটবল খেলে আবাহনী। শ্রীলঙ্কার দলটির চেয়ে অনেক এগিয়ে এরা ৷ তাই মঙ্গলবারের প্লে-অফকে ফাইনাল ধরে আমাদের এগোতে হবে।"