কলকাতা, 23 অগস্ট: মরশুমে বল গড়াতেই সমস্যায় এটিকে মোহনবাগান। ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে অখ্যাত রাজস্থান ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে সবুজ-মেরুনকে ৷ পাশাপাশি নবাগত দুই বিদেশি ব্র্যান্ডল হামিল এবং ফ্লোরেন্তিন পোগবা যে ভারতের আবহাওয়ায় এখনও মানিয়ে নিতে পারেননি, সেটা স্পষ্ট ৷ সবমিলিয়ে ডুরান্ড কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে মুম্বই এফসি'র বিরুদ্ধে নামার আগে বেকায়দায় বাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো (ATK MB to face Mumbai City FC in their second match of Durand Cup)। মরশুমের প্রথম টুর্নামেন্ট হওয়ায় ডুরান্ডকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন না স্প্যানিশ কোচ ৷ বরং এএফসি কাপ এবং আইএসএলের আগে দলকে গুছিয়ে নেওয়াই লক্ষ্য। কিন্তু দলের নড়বড়ে অবস্থা সদস্য-সমর্থকদের চিন্তায় ফেলেছে।

কোচ জুয়ান ফেরান্দো (Juan Ferrando) যদিও রাজস্থান ম্যাচের ভুল শুধরে বুধবার জয়ের রাস্তায় ফিরতে চান। কারণ, ডুরান্ড কাপে টিকে থাকতে হলে এই ম্যাচে তিন পয়েন্ট আবশ্যিক ৷ পরিস্থিতি কঠিন বুঝতে পেরে সবুজ মেরুন হেডস্যর বলেন, "সদস্য-সমর্থকদের মতো প্রথম ম্যাচে অপ্রত্যাশিত হারে আমিও কষ্ট পেয়েছি। তবে হতাশ নই। বরং ইতিবাচক দিক হলেও একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি হয়েছে। যা কাজে লাগাতে পারলে পুরো ছবিটাই বদলে যেত। আমাদের ভুলে আমরা গোল হজম করেছি। গোল করা এবং আটকানো দু'টো বিভাগেই আমাদের উন্নতি দরকার। অনুশীলনে সেই ভুল শোধরানোর চেষ্টাই আমরা করেছি।"

উল্লেখ্য, প্রথম ম্যাচে গোল করে এগিয়ে যাওয়ার সুবিধা বেশিক্ষণ এটিকে মোহনবাগান ধরে রাখতে পারেনি। রক্ষণভাগে বোঝাপড়ার অভাব কাজে লাগিয়ে তিনবারই বাজিমাত করেছে রাজস্থান। তাদের বাজিমাতের ছবি এবং সবুজ-মেরুনের অসহায়তা মুম্বই এফসির নোটবুকে ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে। তাছাড়া কার্যত পূর্ণশক্তির দল নিয়েই ডুরান্ড কাপ খেলতে এসেছে তারা। নৌ-সেনার বিরুদ্ধে চার গোলে জয় তুলে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বাকিংহ্যামের (Des Buckingham) ছেলেদের ৷ আইল্যান্ডারদের বিরুদ্ধে কাজটা সহজ হবে না, তা জানেন ফেরান্দো। স্প্যানিশ কোচ বলেন, "মুম্বই সিটি এফসি পুরো শক্তি নিয়ে খেলতে এসেছে। প্রথম ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিতেছে। তবে আমার দলের চরিত্র আমি জানি। এএফসি কাপে তা প্রমাণিত। কোনও চাপ নেই আমাদের। গোলের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সেগুলোকে কাজে লাগালেই হবে ৷"

প্রথম ম্যাচের একাদশে একাধিক জুনিয়র ফুটবলারকে রেখেছিলেন ফেরান্দো। সমালোচকরা বলছেন, অনভিজ্ঞতা প্রথম ম্যাচে হারের অন্যতম কারণ। এই প্রসঙ্গে একমত নন সবুজ-মেরুনের চাণক্য। তাঁর মতে, "জুনিয়র ফুটবলার খেলিয়ে কোনও ভুল করিনি। ওদেরও খেলিয়ে তৈরি রাখতে হবে। ওদের উন্নতি হলে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি হবে। রিজার্ভ বেঞ্চ তৈরির জন্য পরীক্ষা চলবে। এএফসি কাপ এবং আইএসএলে পরীক্ষার সুযোগ কম পাওয়া যাবে।"