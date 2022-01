মেলবোর্ন, 28 জানুয়ারি : 1980-তে শেষবার ওয়েন্ডি টার্নবুল ঘরের মেয়ে হিসেবে মহিলা সিঙ্গলস ফাইনাল খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ৷ এরপর চার দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে পৌঁছতে ব্যর্থ সে দেশের কোনও মহিলা টেনিস প্লেয়ার ৷ বিশ্বের পয়লা নম্বর অ্যাশলে বার্টির হাত ধরে বৃহস্পতিবার কাটল সেই দীর্ঘ খরা ৷ মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাডিসন কিস'কে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে প্রথমবার হোম গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে বার্টি (Ashleigh Barty beats Madison Keys in Australian Open semifinal) ৷

ফাইনালে ফের এক ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বের পয়লা নম্বর খেলবেন আরেক মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী ড্যানিয়েল কলিন্সের বিরুদ্ধে (Barty will play against Danielle Collins in the final) ৷ 1980 ফাইনালে উঠলেও চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে গিয়েছিলেন টার্নবুল ৷ তার ঠিক দু'বছর আগে শেষবার ঘরের মেয়ে ক্রিস ও'নেইলের মাথায় উঠেছিল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তাজ ৷ সুতরাং, ফাইনালে 44 বছরের খরা কাটানোর হাতছানি বার্টির সামনে ৷

চলতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে একটিও সেট না খুইয়ে শেষ চারে পৌঁছনো বার্টি বৃহস্পতিবারও ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন ৷ মাত্র 62 মিনিটের লড়াইয়ে 6-1, 6-3 ব্যবধানে সেমিফাইনাল জিতে নেন তিনি ৷ 2019 ফরাসি ওপেন এবং গতবছর উইম্বলডনের রানি প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে পৌঁছে উচ্ছ্বসিত ৷

সেমি জিতে বার্টি বলেন, "অসাধারণ অনুভূতি ৷ অজি হিসেবে ঘরের মাটিতে গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলার অনুভূতিটাই আলাদা ৷ আমি ভীষণ খুশি এ বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সেরাটা দিতে পারছি বলে ৷ ভেবেই অবাক লাগছে যে আমার সামনে এখন খেতাব জয়ের সুযোগ ৷"