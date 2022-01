পানাজি, 23 জানুয়ারি : একটা জয়ে যেন বদলে দিয়েছে মধ্যেকার গুমোট পরিবেশ। সোমবার প্রতিপক্ষ 11 ম্যাচে 17 পয়েন্ট নিয়ে চারে থাকা হায়দরাবাদ এফসি (SC East Bengal will play Hyderabad FC tomorrow)। তাতেও ডরাচ্ছে না লিগ টেবিলে দশে থাকা এসসি ইস্টবেঙ্গলকে ৷ পাঁচ ম্যাচের নির্বাসন কাটিয়ে দলে ফিরছেন ক্রোয়েশিয়ান স্ট্রাইকার আন্তোনিও পেরোসোভিচ (Antonio Perosevic is ready to back after suspension)। যা লাল-হলুদ শিবিরে বোধহয় সবচেয়ে স্বস্তির খবর। সবমিলিয়ে 'আমরাও পারি' গোছের মন্ত্রে ভর করে সোমবার নিজামদের মুখোমুখি মারিও রিভেরা অ্যান্ড কোম্পানি ৷

ম্যানুয়েল রোকার দলের বিরুদ্ধে নামার আগে মরশুমে লাল-হলুদকে প্রথম জয় এনে দেওয়া কোচ বলছেন, "পেরোসেভিচের ফিরে আসা আমাদের সাহায্য করবে। অসাধারণ ফুটবলার ও। গোল করতে এবং করাতে সিদ্ধহস্ত। আমাদের দলে পেরোসোভিচ একজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ৷" এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে জয় আত্মবিশ্বাস বাড়ালেও কাজ শেষ হয়নি বলে মনে করছেন সেম্বই হাওকিপদের হেডস্যার। পেরোসোভিচের একাদশে ফেরার দিনে লাল-হলুদ জার্সিতে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা নতুন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার মার্সেলো রিবেইরোর ৷ প্রথম থেকে না হলেও পরিবর্ত হিসেবে তাঁর মাঠে নামার পথ খোলা রেখেছেন রিভেরা (Marcelo Ribeiro can debut in Red and Gold jersey tomorrow)।

ইস্টবেঙ্গল কোচের কথায়, "মার্সেলো একজন প্রকৃত 9 নম্বর ফুটবলার। বল পায়ে দক্ষ এবং দু'জন ডিফেন্ডারের মাঝেও খেলতে স্বাবলম্বী। ওর অফ দ্য বল খেলার দক্ষতাও গোলের সুযোগ তৈরি করে দেয়।" তবে আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ এফসি সম্পর্কে লাল-হলুদ সাজঘরে সমীহের সুরও রয়েছে। চলতি আইএসএলে দ্বিতীয় ম্যাচে ডাগ-আউটে বসতে চলা রিভেরা বলছেন, "হায়দরাবাদ এফসি আইএসএলের অন্যতম সেরা দল। আক্রমণ এবং রক্ষণের মধ্যে দারুণ ভারসাম্য ওদের ৷ কোচ যথেষ্ট ভাল এবং আক্রমণাত্মক খেলতে পছন্দ করেন। ওগবেচের মত স্ট্রাইকার রয়েছে দলে।"

সবমিলিয়ে লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ যেটুকু আভাস দিলেন তাতে বল নিজেদের পায়ে রেখে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দেওয়ার অঙ্ক তাঁর মাথায়। একইসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন, মরশুমের মাঝপথে দলের খোলনলচে বদলে ফেলা সম্ভব নয়। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে থেকেই জয়কে পাখির চোখ করছেন রিভেরা।