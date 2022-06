কলকাতা, 10 জুন: কম্বোডিয়া ম্যাচ অতীত । শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নতুন ভাবে শুরু করতে চান ঈগর স্টিমাচ (India vs Afghanistan)। গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে এসেছিলেন । এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের প্রথম ম্যাচে সুনীল ছেত্রীর জোড়া গোলে জয় পাওয়ার পরেই মেন ইন ব্লু-এর সামনে মিশন আফগানিস্তান (Preview of India and Afghanistan match)।

দুই দেশের শেষ দ্বৈরথ ড্র হয়েছিল । মাঝের এক বছরে সময় পরিস্থিতি বদলেছে । স্টিমাচ সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে শনিবারের ম্যাচটি বিচার করতে চান । প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান প্রথম ম্যাচে হারলেও তারা যে ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে, সুনীল ছেত্রীদের হেডস্যার তা জানেন । আর জানেন বলেই তিনি দলকে বলেছেন, “আমাদের শৃঙ্খলাপরায়ন থাকতে হবে, মনোসংযোগী হতে হবে এবং ছক ভাঙতে দেওয়া চলবে না ।”

প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান ফুটবলাররা শারীরিক ভাবে শক্তিশালী বলেই সতর্কতার কথা স্টিমাচের মুখে (AFC Asian Cup qualifier)। পাশাপাশি বলের দখল নিজেদের পায়ে রাখতে ভালোবাসেন আফগানরা । ফলে বলের দখল নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে । তাই দ্রুত ম্যাচের গতিপ্রকৃতি বুঝে নিয়ে সে ভাবে সামলানোর কথা তার মুখে । “আমাদের নিজেদের খেলা বজায় রাখতে হবে এবং দ্বৈরথটা জিততে হবে । একই সঙ্গে ধূর্ত হতে হবে,” বলছিলেন স্টিমাচ ।

দোহাতে দুই দেশের সাক্ষাত নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় দলের হেডস্যার মনে করেন বর্তমানে তাঁর দল অনেক বেশি তৈরি । তাই জয় পাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী । রোশন সিংয়ের চোট ছাড়া সকলেই ফিট । রাহুল বেকে খেলার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্টিমাচ । তবে দল গঠনের আগে শেষবারের অনুশীলনে দেখে নিতে চান । তাই কম্বোডিয়া ম্যাচে জয় আত্মবিশ্বাস দিলেও তা নিয়ে আত্মতুষ্ট হতে রাজি নয় ভারত । বরং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শূন্য থেকে শুরু করতে চান স্টিমাচ ।