কলকাতা, 3 এপ্রিল : শুক্রবার গ্রুপবিন্যাসের সঙ্গেই আসন্ন কাতার বিশ্বকাপের ম্যাসকট 'লাইব'-কে অনুরাগীদের সামনে এনেছে ফিফা ৷ আত্মপ্রকাশের পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রেন্ড করছে সে ৷ তবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া নয়, কাতারের ম্যাসকটকে নিয়ে মূলত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া শুনতে হচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডিকে (2022 WC Mascot Laeeb makes a stir on social media) ৷ মোদ্দা কথা 2022 বিশ্বকাপের ম্যাসকটকে নিয়ে একেবারেই খুশি নন ফুটবলপ্রেমীরা ৷ মধ্যপ্রাচ্যের বেশভূষায় লাইব-কে দেখে অনেকেরই 'ক্যাসপার- দ্য ফ্রেন্ডলি ঘোস্ট' চরিত্রের কথা মনে পড়ছে ৷ কোনও রাখঢাক না-করেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মনের কথা প্রকাশও করছেন অনুরাগীরা ৷

শুক্রবার ড্র অনুষ্ঠানের শুরুতে 2022 বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাসকট উন্মোচন করে ফিফা (Laeeb unveiled as official mascot for FIFA World Cup Qatar 2022) ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইবের ছবি প্রকাশ করে তারা লেখে, "অফুরান প্রাণশক্তি নিয়ে ম্যাসকট-ভার্সের নয়া সদস্য সকল অনুরাগীদের ফুটবলের আনন্দ দেওয়ার জন্য তৈরি ৷ লাইবের সঙ্গে পরিচয় করা যাক ৷" আরবি ভাষায় লাইব শব্দের অর্থ দক্ষ খেলোয়াড় ৷

ফিফা প্রকাশিত প্রথম ছবিতে লাইবের পা আছে কি না, সেটাই স্পষ্ট নয় ৷ অথচ সে ফুটবল খেলছে ৷ যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এক অনুরাগী ৷ কেউ আবার ক্যাসপারকে স্মরণ করে লিখেছে, "ক্যাসপার এবার ফুটবলও খেলবে ?" পাশাপাশি লাইবের তুলনা চলছে ঘোস্ট ন্যাপকিনের সঙ্গেও ৷

আরও পড়ুন : বাকি তিনটি স্থানের জন্য লড়াইয়ে কারা, কোন পথে হবে যোগ্যতা নির্ণয়, জেনে নেওয়া যাক

যদিও বিশ্বকাপের মার্কেটিং এবং কমিউনিকেশন বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল খালিদ আলি আল মাউলাউই আশাবাদী নয়া ম্যাসকট নিয়ে ৷ তিনি বলেন, "আমরা নিশ্চিত বিশ্বের প্রত্যেকটি কোণায় ছড়িয়ে থাকা ফুটবলপ্রেমীরা মজার এই চরিত্রকে সাদরে গ্রহণ করবে ৷ আট থেকে আশিকে কাতার বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে লাইব ৷"