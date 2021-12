ঢাকা, 19 ডিসেম্বর : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল গত ম্যাচেই ৷ রবিবার রাউন্ড রবিন পর্বের চতুর্থ তথা শেষ ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন ভারত মুখোমুখি হয়েছিল জাপানের ৷ শেষ চার নিশ্চিত হয়ে গেলেও জাপানকে যে মোটেই হাল্কাভাবে নেয়নি তারা, বুঝিয়ে দিল মনপ্রীত অ্যান্ড কোম্পানি ৷ এশিয়াডে সোনাজয়ীদের এদিন 6-0 গোলে হারাল 'মেন ইন ব্লু' (India beats Japan 6-0 in Asian Champions Trophy Hockey) ৷

পাকিস্তানের পর এদিনও জোড়া গোল এল ড্র্যাগ ফ্লিকার হরমনপ্রীত সিং'য়ের স্টিক থেকে (Harmanpreet singh scores twice once again) ৷ এছাড়া স্কোরশিটে নাম তুললেন দিলপ্রীত, জারমনপ্রীত, সুমিত এবং শামসের ৷ ঢাকার মৌলানা ভাসানি হকি স্টেডিয়ামে এদিন 10 মিনিটে গোলের খাতা খোলে ভারত ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে যান হরমনপ্রীত ৷ দ্বিতীয় কোয়ার্টারে দিলপ্রীতের গোলে 2-0 এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে 'মেন ইন ব্লু' ৷

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জারমানপ্রীতের গোলে ফের এগিয়ে যায় ভারত ৷ চতুর্থ তথা শেষ কোয়ার্টারে জাপানের কফিনে আরও তিনটি পেরেক পুঁতে দেয় তারা ৷ এই জয়ের পর 4 ম্যাচে 10 পয়েন্ট নিয়ে রাউন্ড রবিন পর্বে শীর্ষে থেকেই শেষ করল ভারত (India finishes at the top in round robin stage) ৷

তবে শেষ চারে হরমনপ্রীতদের প্রতিপক্ষ কে হবে, তা জানতে চোখ রাখতে হবে পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের দিকে ৷ দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ড্র দিয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অভিযান শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে আয়োজক বাংলাদেশকে 9-0 গোলে হারিয়েছিল ভারত ৷ এরপর গত ম্যাচে 3-1 গোলে 'পাক বধ' করেছিল তারা ৷