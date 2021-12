ঢাকা, 17 ডিসেম্বর : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হকির সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল (India beats Pakistan to qualify for the semifinal of Asian Champions Trophy Hockey) ৷ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় শুক্রবার রাউন্ড রবিন পর্বের তৃতীয় ম্যাচে পাকিস্তানকে 3-1 গোলে দুরমুশ করল 'মেন ইন ব্লু' ৷ জোড়া গোলে ম্য়াচের নায়ক হরমনপ্রীত সিং (Harmanpreet Singh scores twice for India) ৷

দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ড্র দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে আয়োজক বাংলাদেশকে 9-0 গোলে পর্যুদস্ত করে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল টোকিয়ো অলিম্পিকসের ব্রোঞ্জ জয়ীরা ৷ সেই আত্মবিশ্বাসকে হাতিয়ার করেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এদিন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়েছিল মনপ্রীত অ্যান্ড কোম্পানি ৷ প্রথম কোয়ার্টারেই পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন বিশ্বস্ত ড্র্যাগ-ফ্লিকার হরমনপ্রীত সিং ৷

তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারতের হয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আকাশদীপ সিং ৷ কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টার শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে জুনেইদ মঞ্জুরের গোলে সমতায় ফেরে পাকিস্তান ৷ জমে ওঠে চতুর্থ তথা শেষ কোয়ার্টারের লড়াই ৷ 53 মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের হয়ে তৃতীয় গোল করে জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেন হরমনপ্রীত ৷ তবু শেষের কয়েকটা মিনিট প্রাণপণ লড়াই চালায় পাকিস্তান ৷ তবে ঢাল হয়ে দাঁড়ান গোলরক্ষক সূরজ কারকেরা ৷

আরও পড়ুন : Hockey India : 41 বছর অলিম্পিকস পদকের অপেক্ষার অবসান ঘটাতে পেরে খুশি মনপ্রীতরা

3-1 গোলে জিতে 3 ম্যাচে 7 পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে 'মেন ইন ব্লু' ৷ 2 ম্যাচে 1 পয়েন্ট নিয়ে আপাতত চারে পাকিস্তান ৷ প্রথম ম্যাচে জাপানের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ম্যাচ শেষ করে তারা ৷