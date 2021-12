ভুবনেশ্বর, 5 ডিসেম্বর : ভারতের মাটি থেকে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের খেতাব নিয়ে ফিরছে আর্জেন্টিনা ৷ রবিবাসরীয় ফাইনালে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে জার্মানিকে 4-2 গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার খেতাব ঘরে নিয়ে যাচ্ছে লিওনেল মেসির দেশ (Argentina beats Germany to win second junior hockey world cup title) ৷ 16 বছর ফের জুনিয়র বিশ্বকাপে শিরোপা জিতল আর্জেন্টিনা ৷

কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে এদিন আর্জেন্টিনার ট্রফি জয়ের নায়ক লাওতারো ডোমেনে ৷ ডোমেনের হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি একটি গোল ফ্র্যাঙ্কো অ্যাগোয়িস্তিনির ৷ এর আগে 2005 নেদারল্যান্ডসের মাটিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রথম খেতাব জিতেছিল আর্জেন্টিনা ৷

অন্যদিকে তৃতীয়স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে ফ্রান্সের কাছে হেরে পোডিয়াম ফিনিশে ব্যর্থ হল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত ৷ ফ্রান্সের কাছে এদিন 3-1 গোলে হেরে চতুর্থস্থানে শেষ করল বিবেক সাগর প্রসাদের দল (India loses to France in third place match) ৷ এই ফ্রান্সের কাছেই গ্রুপের প্রথম ম্যাচে হেরেছিল ভারত ৷