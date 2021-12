নিয়ঁ (সুইজারল্যান্ড), 13 ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়নস লিগ ড্র'তে যান্ত্রিক ত্রুটি (technical fault occurs in Champions League last 16 draw) ৷ নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী রইল বিশ্ব ফুটবল ৷ হয়েও হল না মেসি বনাম রোনাল্ডো দ্বৈরথ ৷

সোমবার সুইজারল্যান্ডের নিয়নে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর ড্র'য়ে নজর ছিল অনুরাগীদের ৷ সেই ড্র'য়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রতিপক্ষ নির্বাচিত হয় পিএসজি ৷ গ্রহের দুই সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি বনাম ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ফের সম্মুখসমরে হওয়ার খবরে উচ্ছ্বাসে মাতেন ফুটবল অনুরাগীরা ৷ কিন্তু সময় গড়াতেই ড্র নিয়ে নয়া তথ্য সামনে আসে ৷

জানা যায় প্রাথমিকভাবে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের প্রতিপক্ষ নির্বাচিত হয় ইউরোপা লিগ জয়ী ভিলারিয়াল ৷ কিন্তু চ্যাম্পিয়নস লিগের নিয়ম অনুযায়ী গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হওয়া দুই দল পুনরায় প্রথম নক-আউট পর্বে কোনওভাবেই মুখোমুখি হতে পারবে না ৷ তাই ফিরতি ড্র'য়ে ম্যাঞ্চেস্টারের সামনে পড়ে পিএসজি ৷ ঘটনায় দানা বাঁধে বিতর্ক ৷ তোলপাড় হয় ফুটবলবিশ্বে ৷ শেষমেষ অনুরাগীদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে পুনরায় শেষ ষোলোর ড্র'য়ের পথে হাঁটে ইউরোপিয়ান ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷

ফিরতি ড্র'য়ে ইউনাইটেডের শেষ ষোলোর প্রতিপক্ষ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ (Manchester United will take on Atletico Madrid in last 16 clash) ৷ আর পিএসজি মুখোমুখি হতে চলেছে 13বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদের (PSG will face Real Madrid) ৷ যদিও প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণ হিসেবে কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি উয়েফা ৷ যদিও ত্রুটির কথা মেনে নিয়েছে তারা ৷

একনজরে শেষ ষোলোয় মুখোমুখি যারা :