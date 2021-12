ভাস্কো, 23 ডিসেম্বর : লক্ষ্য ছিল মরশুমের প্রথম ম্যাচ জয় (SC East Bengal in ISL) ৷ সেই লক্ষ্যেই আইএসএলে হায়দরাবাদ এফসি'র বিরুদ্ধে নেমেছিল এসসি ইস্টবেঙ্গল (East Bengal take on Hyderabad FC) । লিগ টেবিলের সবচেয়ে নীচে থাকা লাল-হলুদের লক্ষ্য এখন সব ম্যাচ জেতা । সেই লক্ষেই প্রথমেই গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন আমির দেরভিসেভিচ ৷ কিন্তু গোল করেও গোল ধরে না-রাখতে পারার রোগ অব্যাহত এসসি ইস্টবেঙ্গলে । একইসঙ্গে লক্ষ্মীবারের সন্ধ্যায় হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে পদ্মাপাড়ের ক্লাবের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল পোস্ট এবং ড্যানিয়েল চিমা । যার ফলে দু'পয়েন্ট মাঠেই ফেলে এলেন মহম্মদ রফিক-হীরা মণ্ডলরা (SC East Bengal vs Hyderabad FC match ends in a draw) ৷

কার্ড সমস্যায় ছিলেন না আন্তোনিও পেরোসেভিচ । চোটের কারণে খেলতে পারেননি ড্যারেন সিডোয়েল ও ফ্রাঞ্জো পেরজেও ৷ মাথার ওপর ছিল একটাও ম্যাচ জিততে না পারার চাপ । এই অবস্থায় ড্যানিয়েল চিমাকে স্ট্রাইকারে রেখে প্রতি আক্রমনে দল সাজানো ছাড়া উপায় ছিল না কোচ মানোলো দিয়াজের ৷ প্রথমার্ধে রক্ষণ আঁটোসাটো করে নিজামের শহরের দলকে ম্যাচের স্টিয়ারিং ধরে রেখেছিল লাল-হলুদ । ফলে প্রথমার্ধের 20 মিনিটের মাথাতেই দেরভিসেভিচের ফ্রিকিকে গোল এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল । 35 মিনিটে ওগবেচের গোলে সমতায় ফেরে হায়দরাবাদ এফসি ।

আরও পড়ুন : কলকাতার দুই বড় ক্লাবের ব্রাত্যরাই এখনও আইএসএল’র উজ্জ্বল নক্ষত্র

ড্যানিয়েল চিমা প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন । দলের নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার গোটা ম্যাচে এতটাই নিষ্প্রভ ছিলেন যে তাঁকে পরিবর্তন করা ছাড়া উপায় ছিল না কোচের সামনে । রফিকের জোরাল শটও গিয়ে লাগে পোস্টে । ফলে এক পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়লেন শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের ফুটবলাররা ৷ এই ম্যাচের শেষে 8 ম্যাচে 4 পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শেষেই রইলেন দিয়াজের ছেলেরা ৷