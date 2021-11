পানাজি, 29 নভেম্বর : ডার্বি ভুলে মঙ্গলবার এসসি ইস্টবেঙ্গলের (SC East Bengal) সামনে ওড়িশা এফসি (Odisha FC) চ্যালেঞ্জ। প্রথম ম্যাচেই যারা বেঙ্গালুরু এফসি'কে (Bengaluru FC) 3-1 গোলে মাটি ধরিয়েছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই আত্মবিশ্বাসী ওড়িশাকে থামানোর অঙ্ক মোটেই সহজ হবে না মানোলো দিয়াজের দলের (Jose Manolo Diaz) কাছে। ডার্বির পর মাত্র একদিনের অনুশীলনে মঙ্গলবার খেলতে নামছে এসসি ইস্টবেঙ্গল । পরিস্থিতি কঠিন, দল অগোছালো ৷ এমতাবস্থায় জয়ের রাস্তা খুঁজে বের করা কঠিন মানছেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ হেডস্যার।

জাভি হার্নান্দেজদের বিরুদ্ধে নামার আগে দিয়াজ বলছেন, "ওড়িশার বিরুদ্ধে ম্যাচটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে আমাদের জন্য ৷ আমরা তিন পয়েন্ট জিততে চাই। ওড়িশার শেষ ম্যাচের পারফরম্যান্স নিয়ে চিন্তা করছি না। আমরা জেতার জন্যই নামব।" ডার্বিতে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন অধিনায়ক গোলরক্ষক অরিন্দম ভট্টাচার্য। তার চোটের জায়গায় এমআরআই হলেও মঙ্গলবারের ম্যাচে তিনি নেই। শুভম সেন প্রথম একাদশে শুরু করবেন (Suvam Sen will start for SC East Bengal against Odisha FC)। জামশেদপুর এফসি'র বিরুদ্ধে মন্দের ভাল পারফরম্যান্স করলেও ডার্বিতে ভেঙে পড়েছিল দলের রক্ষণ থেকে আক্রমণ।

দিয়াজ বলছেন, ডার্বির ভুল শুধরে তাদের ফিরতে হবে (SC East Bengal looking for a win against Odisha FC)। স্প্যানিশ কোচের কথায়, "আমাদের দলের স্ট্রাইকাররা সেভাবে সুযোগ পায়নি। দল ভাল খেলেনি। প্রথম ম্যাচে আমরা ভাল খেলেছিলাম, সুযোগ তৈরি করেও জিততে পারিনি ৷ দলের ভারতীয় স্ট্রাইকারদের প্রতি আমার আস্থা রয়েছে ৷" প্রথম দু'ম্যাচ থেকে মাত্র এক পয়েন্ট এসেছে। পারফরম্যান্স গ্রাফ নিচের দিকে। তবে হাল না ছেড়ে এসসি ইস্টবেঙ্গল কোচ বলছেন ফুটবলে সবকিছুই সম্ভব। একইসঙ্গে পড়শি রাজ্যের ক্লাবের বিরুদ্ধে আদিল খানের একাদশে শুরু করার আভাস দিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ ক্যাস্টিলার প্রাক্তনী ৷

ফুটবলারদের সঙ্গে ডার্বির ভুল নিয়ে কথা বলেছেন দিয়াজ ৷ ওড়িশার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ ফুটবলারদের মধ্যেও। "ফুটবলাররা জিততে চায়। এটা নতুন ম্যাচ, নতুন চ্যালেঞ্জ। প্রত্যেক ফুটবলার তাদের পারফরম্যান্সের উন্নতি করতে বদ্ধপরিকর ৷" সাংবাদিক সম্মেলনে বলছিলেন লাল হলুদ কোচ। গত মরশুমে শেষ ম্যাচে ওড়িশার বিরুদ্ধে 5-6 ব্যবধানে হেরেছিল এসসি ইস্টবেঙ্গল। এবারও পরিস্থিতি জটিল। তাই চ্যালেঞ্জ সামলানোর কাজটাও কঠিন এসসি ইস্টবেঙ্গলের।