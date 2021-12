ভাস্কো, 6 ডিসেম্বর : তিন ম্যাচে দশ গোলের ধাক্কা সরিয়ে চেন্নাইয়িন এফসি'র বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এসসি ইস্টবেঙ্গল। আইএসএলে'র (ISL 2021-21) পঞ্চম ম্যাচে মঙ্গলবার লাল-হলুদের সামনে এফসি গোয়া (SC East Bengal will take on FC Goa Tuesday)। লিগের প্রথম তিন ম্যাচে এফসি গোয়া সবক'টিতেই হেরেছে। পয়েন্ট তালিকায় সবার শেষে তারা। এসসি ইস্টবেঙ্গল ঠিক তাদের একধাপ উপরে। তাই মঙ্গলবার আইএসএলের লড়াই আদতে দুই 'লাস্টবয়ে'র লড়াই।

তিন পয়েন্টে চোখ রাখলেও লাল-হলুদ ব্রিগেডের চিন্তা দলের চোট-আঘাত। অরিন্দম ভট্টাচার্য, অঙ্কিত মুখোপাধ্যায়,বলবন্ত সিংরা আগেই তালিকায় ছিলেন। গোয়া ম্যাচের আগে চিন্তা বাড়িয়েছে ডারেন সিডোয়েল, মহম্মদ রফিকের চোট। গোয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামার 24 ঘণ্টা আগে লাল-হলুদ কোচ জানালেন, জ্যাকিচাঁদ এবং অঙ্কিত মুখোপাধ্যায়ের চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে সময় লাগবে।

ওড়িশার বিরুদ্ধে ছয় গোল হজম করলেও চেন্নাইয়িন এফসি'র বিরুদ্ধে কোনও গোল হজম করেনি লাল-হলুদ ব্রিগেড (SC East Benagl did not concede any goal against Chennaiyin FC) ৷ আশাবাদী দিয়াদ বলছেন, "ওড়িশা ম্যাচে আমরা ছয় গোল হজম করার পর চেন্নাইয়িন এফসি ম্যাচে কোনও গোল হজম করিনি আমরা। যা অবশ্যই ইতিবাচক দিক এবং আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।" তবে প্রতি ম্যাচেই লাল-হলুদ কোচ তার প্রথম একাদশে বদল আনছেন। সমালচকরা বলছেন সঠিক একাদশ না খুঁজে পাওয়াতেই এই দশা। দিয়াজ যদিও বদলের কারণ তাঁর মত করে ব্যাখ্যা করেছেন।

স্প্যানিশ কোচ বলছেন, "আমরা তিনদিনের ব্যবধানে ম্যাচ খেলছি। ফলে প্রথম একাদশে রোটেশন প্রথা চালু করতে হচ্ছে। পরপর দু'টো ম্যাচে আমরা একই দল খেলাতে পারিনি। গোয়ায় গরম এবং আর্দ্রতা দুই খুব বেশি। ফলে ফুটবলারদের টানা খেলে যাওয়া কঠিন।" প্রতিপক্ষ এফসি গোয়া বেকায়দায় থাকলেও তাদের নিয়ে সমীহ লাল-হলুদ শিবিরে।" দিয়াজ জানালেন, শুধু এফসি গোয়া ম্যাচ নয়, প্রতিটি ম্যাচে জয় তুলে নেওয়াই গুরুত্বপূর্ণ। দল হিসেবে এফসি গোয়া খুব ভাল। গত মরসুমে ওরা দারুণ ফল করেছিল। ওরা ভাল পারফরম্যান্স খেলার ক্ষমতা রাখে। সবমিলিয়ে দলের সমস্যা সরিয়ে খালি হাতে না ফেরার শপথ এসসি ইস্টবেঙ্গলে ৷