কলকাতা, 15 ডিসেম্বর : রিয়াল কাশ্মীরের হাত ধরে ফের আইএফএ শিল্ড গেল উপত্যকায়। বুধবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে 124তম আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে শ্রীনিধি ডেকান এফসিকে 2-1 গোলে হারাল ডেভ রবার্টসনের ছেলেরা (Real Kashmir beats Sreenidi Deccan FC 2-1 to win IFA Shield)। রিয়াল কাশ্মীরের হয়ে জোড়া গোল ফ্রান গঞ্জালেস এবং মেসন রবার্টসনের (Fran Gonzalez and Mason Robertson score for Real Kashmir)। শ্রীনিধি এফসি'র হয়ে ডেভিড মুনোজ।

গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে প্রতিপক্ষের ওপর কার্যত স্টিম রোলার চালিয়ে ফাইনালে এসে থেমে গেল অন্ধ্রের দলটির দৌড়। যদিও গতবারের চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে শুরুটা দাপটের সঙ্গেই করেছিল তারা। শুরু থেকে ম্যাচের রাশ ছিল তাদের পায়ে। ফলশ্রুতিতেই ডেভিড মুনোজের দুরন্ত গোল। মনে হচ্ছিল আইএফএ শিল্ড এবার হয়তো শ্রীনিধির ট্রফি ক্যাবিনেটেই শোভা পাবে। কিন্তু বিরতির পরে খেলায় ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রিয়াল কাশ্মীর। একের পর এক আক্রমণে শ্রীনিধিকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় রিয়াল কাশ্মীর। নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে শেষ বাঁশি বাজার একমিনিট আগে ফ্রান গঞ্জালেস দলকে সমতায় ফেরান।

অতিরিক্ত সময়ে গোল করতে মরিয়া হয়ে ওঠে দু'দলই। শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ে রিয়াল কাশ্মীরকে ট্রফি এনে দেন টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলার মেসন রবার্টসন। এই নিয়ে পরপর দু'বছর আইএফএ শিল্ড জিতল রিয়াল কাশ্মীর। আই লিগের আগে এই জয় নিঃসন্দেহে বড় অনুপ্রেরণা কাশ্মীরের দলটির কাছে। শিল্ড জিতে মেসন রবার্টসন জানান, তাঁর স্বপ্নপূরণ হল। কোচ ডেভ রবার্টসন বলেন, ‘'প্রতিটি ফুটবলারের লড়াকু মানসিকতা তাঁদের জয় পেতে সাহায্য করেছে। এবার আই লিগে ভাল ফল পাখির চোখ।'’