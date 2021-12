সাও পাওলো, 24 ডিসেম্বর : অস্ত্রোপচারের হয়েছে গত সেপ্টেম্বরে ৷ তবে কর্কট ব্যাধিকে হারিয়ে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নন পেলে ৷ চলতি মাসের শুরুতে কেমোথেরাপির জন্য পুনরায় কিংবদন্তিকে ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে ৷ তবে ক্রিসমাসের আগে অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে বাড়ি ফিরলেন এডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তো (Pele discharges from hospital before Christmas) ৷ ক্রিসমাসটা পরিবারের সঙ্গেই কাটাবেন তিনি (Pele will celebrate Christmas with his family) ৷

হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, 81 বছরের পেলে আপাতত স্থিতিশীল আছেন ৷ সাও পাওলোর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পেলে আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন, তবে কোলন টিউমারের জন্য তাঁর চিকিৎসা জারি থাকবে ৷ যা গত সেপ্টেম্বরে ধরা পড়েছিল (In September Pele diagnosed with colon tumor)৷

এদিকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে একটি বার্তা দিয়েছেন তিনবারের বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি ৷ বছর একাশির পেলে সেই বার্তায় লিখেছেন, "আমি তোমাদের যেমনটা কথা দিয়েছিলাম পরিবারের সঙ্গে আমি ক্রিসমাস উদযাপন করব ৷ কথা রেখে আমি বাড়ি ফিরছি ৷ তোমাদের শুভেচ্ছাবার্তার জন্য ধন্যবাদ ৷"

1958, 62, 70 সাম্বার দেশকে বিশ্বজয়ের ট্রফি এনে দেওয়া পেলে সাম্প্রতিক সময়ে চলার শক্তিও হারিয়েছেন হিপ সার্জারির কারণে ৷ 99 ম্যাচে 77 আন্তর্জাতিক গোলের মালিক 'বিশ্ব ফুটবলের সম্রাট' হিসেবে বিবেচিত হন ৷