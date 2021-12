ভাস্কো, 22 ডিসেম্বর : লক্ষ্য মরশুমের প্রথম ম্যাচ জয় ৷ সেই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার আইএসএলে হায়দরাবাদ এফসি'র বিরুদ্ধে নামছে এসসি ইস্টবেঙ্গল (East Bengal will take on Hyderabad FC on Thursday)। লিগ টেবিলের সবচেয়ে নীচে থাকা লাল-হলুদের লক্ষ্য এখন সব ম্যাচ জেতা। বৃহস্পতিবারের ম্যাচের আগে এমনই দাবি কোচ মানোলো দিয়াজের ৷ স্প্যানিশ কোচের কথায়, ''এখান থেকে আমাদের সব ম্যাচেই জিততে হবে। জেতার লক্ষ্য নিয়েই হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলতে নামব।''

ফুটবলাররা কেউই সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে না পারলেও কিছুটা ভাল খেলছেন আন্তোনিও পেরোসেভিচ। তবে গত ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় চিংলেনসানাদের বিরুদ্ধে নেই ক্রোট তারকা (Antonio Perosevic will miss the match against Hyderabad FC due to red card) ৷ রেফারির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় শাস্তি আরও বাড়তে পারে। তবে এই বিদেশী ফুটবলারের জায়গায় খেলার মতো তাঁর দলে আরও অনেক ফুটবলার রয়েছে বলে দাবি দিয়াজের। এসসি ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেন, ''পেরোসেভিচ আমাদের দলের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। তবে ওর জায়গায় খেলার মত বেশ কিছু ফুটবলার আমাদের দলে রয়েছে। ড্যানিয়েল চিমা চুকু, বলবন্ত সিং, সেম্বোই হাওকিপ এরা সকলেই ওর জায়গায় খেলতে পারে।''

তবে শুধু পেরোসেভিচ নন, চোটের কারণে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দলে থাকছেন না ড্যারেন সিডোয়েল ও ফ্রাঞ্জো পেরজে (Darren Sidoel and Franjo Prce will also miss Hyderabad match due to injury)। সিডোয়েলের চোট কিছুটা সারলেও হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নামার মত পরিস্থিতিতে নেই ডাচ কোচ। কোচ দিয়াজ বলেন, ''বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে সিডোয়েলকে দলে দেখা যেতে পারে। ও চোটের পর বুধবারই প্রথমবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করল। তবে পেরজের গোড়ালিতে চোট রয়েছে। ও খেলার মতো জায়গায় নেই।''

সাত ম্যাচে একটাও জয় নেই। কয়েকটি ম্যাচে এগিয়ে থেকেও রক্ষণের ভুলে বারবার গোল খেতে হয়েছে এসসি ইস্টবেঙ্গলকে। আর সেই কারণেই 6 ম্যাচে 11 পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে থাকা হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে দলের ফুটবলারদের সতর্ক করছেন দিয়াজ। এসসি ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেন, ''সাত ম্যাচে আমরা বেশ কয়েকবার খুব বাজে গোল খেয়েছি। আমরা অনেক ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। তবে আমরা ধীরে ধীরে উন্নতি করার চেষ্টা করছি।''