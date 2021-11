প্যারিস, 30 নভেম্বর : সপ্তম ব্যালন ডি'অর (Ballon d'Or) জয়ের পথে রবার্ট লেওয়ানডস্কির (Robert Lewandowski) সঙ্গে লড়াই তাঁর কাছে অত্যন্ত সম্মানের ৷ পাশাপাশি এ বছর অল্পের জন্য হাতছাড়া হলেও গতবছর অর্থাৎ, 2020 বায়ার্ন স্ট্রাইকারই ছিলেন ব্যালন ডি'অর জয়ের যোগ্য দাবিদার ৷ সপ্তম ব্যালন ডি'অর জিতে এই ভাষাতেই পোলিশ স্ট্রাইকারকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন লিওনেল আন্দ্রেস মেসি (Lionel Messi sends powerful message to Robert Lewandowski ) ৷

পুরস্কার গ্রহণের মঞ্চ থেকে এদিন মেসি জানান, রবার্টের সঙ্গে ব্যালন ডি'অর জয়ের এই লড়াই আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের (Messi says it was honour to compete with Lewandowski) ৷" পোল্যান্ড তারকাকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে আর্জেন্টাইন মহাতারকা আরও বলেন, "তুমিও ব্যালন ডি'অর জয়ের যোগ্য ৷ এটা মানতে কারও অসুবিধা নেই যে গতবছর ব্যালন ডি'অর তোমারই ছিল ৷ তাই আমার মনে হয় ফ্রান্স ফুটবলের উচিৎ তোমাকে তোমার প্রাপ্য ব্যালন ডি'অর হাতে তুলে দেওয়া ৷"

লেওয়ানের উদ্দেশ্যে পিএসজি তারকার সংযোজন, "আশা করব ফ্রান্স ফুটবল তোমাকে প্রাপ্য সম্মান দেবে যাতে তোমার ঘরেও ব্যালন ডি'অর শোভা পায় ৷ কারণ মহামারী না এলে তুমিও আজ ব্যালন ডি'অর বিজেতা হতে ৷ তোমার ঘরেও একটা ব্যালন ডি'অর থাকা উচিৎ ৷"

আর সপ্তমবারের জন্য সাম্মানিক ব্যালন ডি'অর জিতে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, "এখানে ফের আসতে পেরে ভাললাগছে ৷ দু'বছর আগে যখন এই সম্মান পেয়েছিলান তখন মনে হয়েছিল এটাই শেষ ৷ তবে কোপা আমেরিকা (Copa America) জিতে আর্জেন্টিনার মানুষের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার অনুভূতিই আলাদা ৷"

এটা কেরিয়ারের সেরা বছর কি না জানা নেই তবে বিশেষ একটি বছর তো বটেই ৷ জানালেন মেসি ৷ কঠিন সময়, সমালোচনা পেরিয়ে কোপা আমেরিকা জয় তাঁকে যে বাড়তি তৃপ্তি দিয়েছে, ব্যালন ডি'অর জয়ের মঞ্চ থেকে সেটাই ফের একবার বুঝিয়ে দিলেন 'গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম' ৷