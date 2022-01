পানাজি, 4 জানুয়ারি : হায়দরাবাদ এফসি'র বিরুদ্ধে দরকার তিন পয়েন্ট। বছরের প্রথম ম্যাচে জয় তুলে নিতে পারলেই লিগ টেবিলের শীর্ষে পৌঁছে যাবে এটিকে মোহনবাগান। আর চলতি মরশুমে প্রথমবার দলকে শীর্ষে নিয়ে আসাই লক্ষ্য কোচ জুয়ান ফেরান্দোর (Juan Ferrando eyes on top)। তাঁর তৈরি পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করছেন রয় কৃষ্ণা, লিস্টন কোলাসোরা। যা খুশি করেছে বাগানের নয়া কোচকে। নিজামদের বিরুদ্ধে নামার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ফেরান্দো বলেন, ''আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে খেলি সেটা সহজ নয়। তবে ফুটবলাররা চেষ্টা করছে। নতুন এই ধরনের ফুটবলের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট পাওয়া খুব জরুরি। আশা করব আমরা আরও ভাল খেলব।''

ভাল খেললেও মাঝে মধ্যেই ডিফেন্সের ভুলে গোল খেতে হচ্ছে এটিকে মোহনবাগানকে। তাই ডিফেন্ডারদের সতর্ক করছেন ফেরান্দো। এটিকে মোহনবাগান কোচ এ বিষয়ে বলেন, ''ওদের দুই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার বেশ ভাল। বার্থোলোমিউ ওগবেচে স্ট্রাইকার হিসেবে দারুণ।'' পাশাপাশি চোট-আঘাত সমস্যা নিয়েও চিন্তিত বাগানের স্প্যানিশ কোচ। শুভাশিস বসুকে এখনই পাচ্ছে না তারা। চোট রয়েছে আরও কয়েকজন ফুটবলারের।

এদিকে জনি কাউকোকে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে। ফিনল্যান্ডের হয়ে ইউরো কাপ খেলে ফেললেও গোয়ার মাটিতে এখনও বিশেষ কার্যকরী হতে পারেননি ফিনিশ মিডিও। তবে ফিনিশ ফুটবলারের উপর আস্থা রাখছেন কোচ (Ferrando keeps his faith on Joni Kauko)। ফেরান্দো বলেন, ''ও পেশাদার ফুটবলার। ম্যাচের পরদিন সবার আগে ওই অনুশীলনে প্রবেশ করে। আমাদের খেলার ধরনের সঙ্গে ওর মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগছে। তবে ও সেরাটা দিতে তৈরি।''

দারুণ শুরু করলেও মনবীর সিং সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারছেন না। ভারতীয় স্ট্রাইকারের গোল খরা নিয়েও চিন্তিত নন ফেরান্দো। তিনি বলেন, ''ও ভাল খেলছে। তবে বুঝতে হবে আক্রমণে যাওয়ার সময়জ্ঞানটা ওকে বুঝতে হবে। ধাপে-ধাপে সেটা ও আয়ত্ত করছে। আক্রমণে ওঠার সময় দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হতে হবে।''