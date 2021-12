ভাস্কো, 3 ডিসেম্বর : টানা দু'ম্যাচে লজ্জার হার । প্রথম ম্যাচে এগিয়ে থেকেও ড্র ৷ চলতি আইএসএলের প্রথম তিন ম্যাচে এখনও পর্যন্ত মাত্র 1 পয়েন্ট আদায় করতে পেরেছে এসসি ইস্টবেঙ্গল । দলের ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়ে একেবারেই আশাবাদী হতে পারছেন না সমর্থকরা । তিন ম্যাচে 11 গোল হজম করা মানোলো দিয়াজের দল এমতাবস্থায় শুক্রবার নামছে চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে (SC East Bengal Takes On Chennaiyin FC Today) ৷

নিজের দল নিয়ে তিনিও যে একেবারেই আশাবাদী নন, তা ওড়িশার বিরুদ্ধে হাফ ডজন হজম করার পরেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন দিয়াজ। বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়িন ম্যাচে নামার আগেও আশার কথা শোনাতে পারলেন না রিয়াল মাদ্রিদ ক্যাস্টিলার প্রাক্তন হেডস্যার । সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এসসি ইস্টবেঙ্গল কোচ বললেন, "বিপক্ষ দল একবার গোল পেয়ে গেলে আমরা আর ম্যাচে ফিরতে পারছি না। গত ম্যাচে আমরা প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিলাম । কিন্তু তিনটে সেটপিস সব শেষ করে দিল । আমাদের সেটপিস থেকে গোল খাওয়ার অভ্যাস কমাতে হবে ।"

তবে গোল খেলেও স্ট্রাইকার বা মিডফিল্ডাররা নিয়মিত গোল করছেন । আর এটাই দলের ইতিবাচক দিক বলে মনে করছেন দিয়াজ । তিনি বললেন, "আক্রমণ ভাগের ফুটবলাররা ভাল খেলছে । ডিফেন্ডারদের আরও সতর্ক হয়ে ডিফেন্স সামলাতে হবে ।" দল খারাপ খেললেও এখনই রিজার্ভ বেঞ্চের কোনও ফুটবলারকে গোয়ায় উড়িয়ে আনছেন না দিয়াজ । স্প্যানিশ বসের কথায়, "আমাদের দলে যথেষ্ট ফুটবলার রয়েছে । তাই পরিবর্তনের কথা এখনই ভাবছি না ।"

চেন্নাইয়িন ম্যাচেও অরিন্দম ভট্টাচার্যের খেলার সম্ভাবনা নেই । ডার্বি ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল লাল-হলুদ অধিনায়ককে । এসসি ইস্টবেঙ্গল কোচ জানালেন, এখনও চোট সারেনি অরিন্দমের (Captain Arindam Bhattacharya Is Not Fit Yet)। দলের ডাক্তাররা নিয়ম করে ওর শারীরিক পরীক্ষা করছে । তবে প্রথম দু'ম্যাচ জিতে শুরু করা দক্ষিণের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটির বিরুদ্ধে রক্ষণে আদিল খানকে দেখতে পাওয়ার আভাস রয়েছে (Adil Khan May Return To The First XI Against Chennaiyin FC) । দিয়াজ বলেন, "আদিলের অনেকদিন ধরেই চোট রয়েছে । দেখতে হবে ও সুস্থ রয়েছে কিনা । সুস্থ থাকলে ও শুরু করতে পারে ।"