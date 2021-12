কল্যাণী, 26 ডিসেম্বর : আই লিগের প্রথম ম্যাচে চার্চিল ব্রাদার্সকে হারিয়ে লিগ অভিযান শুরু করল গতবারের চ্যাম্পিয়ন গোকুলাম কেরল এফসি (Gokulam Kerala Begins I League Campaign with win) । ম্যাচের 15 মিনিটেই এগিয়ে যায় গোকুলাম । কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক শারিফ মুখামাদ । গোলরক্ষক শিল্টন পালকে ডান পায়ের স্পট কিকে পরাস্ত করেন শারিফ ।

এরপর গোটা ম্যাচ জুড়েই বার কয়েক গোল শোধ দেওয়ার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি চার্চিল । গোয়ার দলের খেলোয়াড়রা গোলে বেশ কিছু শট নিলেও তৎপর ছিলেন গোকুলাম গোলরক্ষক রক্ষিত ডাগার।

লিগের অন্য ম্যাচে ইন্ডিয়ান অ্যারোজের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল ট্রাউ এফসি । মোহনবাগান মাঠে এই ম্যাচে গোল করার সুযোগ তৈরি করলেও তা হাতছাড়া করার খেশারত দিতে হল মনিপুরের দলকে । ম্যাচের একেবারে শেষদিকে দুটি হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন অ্যারোজের সাজাদ প্যারে ।

আরও পড়ুন : Rajasthan United in I-league : বন্ধ ট্রান্সফার উইন্ডো, 9 জনকে নিয়েই আই লিগে নামছে রাজস্থান ইউনাইটেড

আই-লিগের ইতিহাসে মরুশহরের প্রথম দল হিসেবে টুর্নামেন্টে অংশ নিল রাজস্থান ইউনাইটেড এফসি (RUFC became the first team from Rajasthan to make it to the I-League) ৷ পর্যাপ্ত খেলোয়াড়ের অভাবে রাউন্ডগ্লাস পঞ্জাব এফসি-র বিপক্ষে মাত্র ন'জন খেলোয়াড় নিয়েই মাঠে নেমেছিল তারা । যদিও আই লিগের অভিষেক খুব একটা সুখকর হল না তাদের জন্য ৷ 2-0 গোলে হেরে মাঠ ছাড়ল মরুশহরের দল ৷