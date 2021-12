কলকাতা, 21 ডিসেম্বর : আইএসএলে একেবারেই ভাল জায়গায় নেই কলকাতার দুই প্রধান। পরপর চার ম্যাচে জয় না-পেয়ে এটিকে মোহনবাগান কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। অন্যদিকে সাত ম্যাচ খেলে একটিতেও জয় নেই মানোলো দিয়াজের এসসি ইস্টবেঙ্গলের। লিগ টেবিলের একেবারে তলানিতে তারা। এমতাবস্থায় চলতি আইএসএলে দ্বিতীয় পর্বের ক্রীড়াসূচি-সহ কলকাতা ডার্বির দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিল এফএসডিএল (FSDL announce second leg fixture of ISL) ৷ ফিরতি লেগে আগামী 29 জানুয়ারি একে অপরের মুখোমুখি হবে কলকাতার দুই প্রধান (ATK Mohun Bagan will take on SC East Bengal on 29th January in second leg of ISL)।

এযাবৎ দুই মরশুম মিলিয়ে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে তিনবার সাক্ষাত হয়েছে এটিকে মোহনবাগান এবং এসসি ইস্টবেঙ্গল। সবক'টি সাক্ষাতেই পুরো তিন পয়েন্ট ঘরে তুলেছে সবুজ-মেরুন শিবির। তিনটি ম্যাচেই প্রীতম-প্রবীরদের ডাগ-আউটে ছিলেন আন্তোনিও হাবাস। তবে 29 জানুয়ারি পরবর্তী ডার্বিতে বাগানের কোচের দায়িত্ব সামলাবেন এফসি গোয়ার প্রাক্তন কোচ জুয়ান ফেরান্দো ।

অন্যদিকে এসসি ইস্টবেঙ্গল যতই পিছিয়ে থাকুক। মর্যাদার ম্যাচে আগামী 29 জানুয়ারি জিততে চাইবে তারাও। আপাতত যা পরিস্থিতি তাতে 2021-22 আইএসএলেও প্রথম পাঁচে শেষ করার সম্ভাবনা ক্ষীণ লাল-হলুদের। তাই ফিরতি ডার্বি জিততে পারলে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন এসসি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা।

এক নজরে দ্বিতীয় লেগে এটিকে মোহনবাগানের সূচি: 15 জানুয়ারি বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে , 20 জানুয়ারি- তাদের প্রতিপক্ষ কেরাল ব্লাস্টার্স, 29 জানুয়ারি এসসি ইস্টবেঙ্গল, 3 ফেব্রুয়ারি মুম্বাই সিটি এফসি, 8 ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদ এফসি, 13 ফেব্রুয়ারি- বনাম ওডিশা এফসি, 16 ফেব্রুয়ারি জামশেদপুর এফসি, 21 ফেব্রুয়ারি চেন্নাইন এফসি, 25 ফেব্রুয়ারি এফসি গোয়া, এবং 8 মার্চ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে খেলবে তারা।



এক নজরে এসসি ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় লেগের সূচি: 11 জানুয়ারি জামশেদপুর এফসি, 19 জানুয়ারি এফসি গোয়া, 24 জানুয়ারি হায়দরাবাদ এফসি, 29 জানুয়ারি এটিকে মোহনবাগান, 2 ফেব্রুয়ারি চেন্নাইন এফসি, 7 ফেব্রুয়ারি ওডিশা এফসি, 12 ফেব্রুয়ারি মুম্বই সিটি এফসি, 18 ফেব্রুয়ারি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, 23 ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরু এফসি এবং 28 ফেব্রুয়ারি কেরলা ব্লাস্টার্স।