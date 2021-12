নয়াদিল্লি, 31 ডিসেম্বর : প্রয়াত বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন গোলকিপার কানাই সরকার (Former Indian Goalkeeper Kanai Sarkar Passes Away) ৷ বৃহস্পতিবার রাত 10টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 78 বছর ৷ 1971 সালে সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় দলের হয়ে তিনি অভিষেক ম্যাচ খেলেন ৷ তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচে তাঁর অভিষেক হয় ৷ এছাড়াও 1970 সালে তেহেরানে বাংলা দলের হয়ে এশিয়ান ক্লাব কাপে অংশ নিয়েছিলেন কানাই সরকার ৷

ঘরোয়া ফুটবলে গোলকিপার হিসেবে একাধিক খেতাব ও কৃতিত্ব স্থাপন করেছেন কানাই সরকার ৷ কলকাতা লিগের ক্লাব এরিয়ানের হয়ে 1966 সালে বরদলুই ট্রফি জেতেন তিনি ৷ পাশাপাশি 1969 এবং 1971 সালে সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের গোলকিপার ছিলেন কানাই সরকার ৷ পাশাপাশি কলকাতা ময়দানের দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের হয়েও গ্লাভস হাতে মাঠে নেমেছেন তিনি ৷

আরও পড়ুন : Hugo Maradona Dies : প্রয়াত হুগো মারাদোনা, দিয়েগোর ভাইয়ের প্রয়াণে শোকের ছায়া নাপলসে

এদিন তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন এআইএফএফ সভাপতি প্রফুল্ল প্যাটেল (AIFF Shows Condolence for Death of Former Indian Goalkeeper Kanai Sarkar) ৷ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এআইএফএফ’র তরফে তিনি জানান, ‘‘সরকার আর আমাদের মধ্যে নেই, এটা শুনে খুবই মর্মাহত হলাম ৷ ভারতীয় ফুটবলের প্রতি তাঁর অমূল্য অবদান সবসময় আমাদের স্মরণে থাকবে ৷ আমি সমবেদনা জানাই ৷’’

আরও পড়ুন : ISL 2021 : জয় তুলে নিয়ে কোচের মুখে হাসি ফোটালেন কোলাসো, রয় কৃষ্ণ

এআইএফএফ’র সাধারণ সম্পাদক কুশল দাসও কানাই সরকারের প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন (Kanai Sarkar Passes Away) ৷ তিনি বলেন, ‘‘কানাই সরকার একজন আলাদা রকমের গোলকিপার ছিলেন ৷ যিনি আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া স্তরে দুর্দান্ত সব সাফল্য উপভোগ করেছেন ৷ তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা ৷ তাঁর আত্মা যেন শান্তি পান ৷’’ প্রসঙ্গত, দু’বছর ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলার সুবাদে দু’বারই দলকে কলকাতা ফুটবল লিগ জিততে নিজের অবদান রেখেছিলেন কানাই সরকার ৷ তাঁর কেরিয়ারে একবার আইএফএ শিল্ড এবং ডুরান্ড কাপও জেতেন তিনি ৷ ডুরান্ড কাপ ও বরদলুই ট্রফি জিতেছিলেন মোহনবাগান দলের হয়ে ৷