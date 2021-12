লন্ডন, 14 ডিসেম্বর : শনিবার নরউইচ সিটির বিরুদ্ধে জয়ের আনন্দ স্থায়ী হয়নি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ৷ পরদিন সকালেই দলের একাধিক সাপোর্ট স্টাফ এবং ফুটবলারের করোনা সংক্রমণের খবর উদ্বেগ বাড়ায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের শিবিরে ৷ কেবল ইউনাইটেড শিবিরেই থেমে থাকেনি সংক্রমণ ৷ ব্রিটন, টটেনহ্যাম, লেস্টার সিটি, অ্যাস্টন ভিলা-সহ গত এক সপ্তাহে প্রিমিয়র লিগ কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন ক্লাবের 42জন সদস্যের কোভিড আক্রান্তের রিপোর্ট জমা পড়েছে ৷ ঘটনার জেরে স্থগিত হয়ে গেল মঙ্গলবার ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে ম্যান ইউনাইটেডের ম্যাচ (Manchester United vs Brentford match postponed due to covid-19 outbreak) ৷

এক সপ্তাহে বিভিন্ন ক্লাবের ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফ মিলিয়ে 42জনের কোভিড আক্রান্তের ঘটনা এযাবৎ রেকর্ড (EPL reports 42 Premier League players and staff have tested positive in the past week) ইপিএলে ৷ স্বভাবতই উদ্বেগ বাড়ছিল গোটা ঘটনায় ৷ পাশাপাশি ইউনাইটেডের তরফ থেকে প্রিমিয়র লিগ কর্তৃপক্ষের কাছে মঙ্গলবারের ম্যাচের সূচি পরিবর্তনের আর্জি জানানো হয় ৷ সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ম্যান ইউ বনাম ব্রেন্টফোর্ড ম্যাচ স্থগিত রাখল প্রিমিয়র লিগ ৷

প্রিমিয়র লিগ কর্তৃপক্ষ জানায়, চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছে তারা (EPL says they have taken the decision following guidance from medical advisers) ৷ পরিবর্তিত সূচি এখনও জানানো হয়নি ৷ সংক্রমণের আশঙ্কা কমাতে ব্রেন্টফোর্ড ম্যাচের আগে অনুশীলনও বাতিল করে দেয় ম্যান ইউ ৷ ব্রেন্টফোর্ড কর্তৃপক্ষ সমর্থকদের কাছে গোটা ঘটনায় ক্ষমা চেয়ে নিলেও প্রিমিয়র লিগ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছে তারা ৷ আগামী 18 ডিসেম্বর ইউনাইটেডের পরবর্তী ম্যাচ ব্রিটনের বিরুদ্ধে ৷