কলকাতা, 2 ডিসেম্বর : আইএসএলে প্রথম তিন ম্যাচে দশ গোল হজম করতে হয়েছে। ডার্বির বিপর্যয়ের পরে ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে 'হাফ ডজন লজ্জা'। সমালোচনার ঝড় বইছে ঘরে-বাইরে। এই অবস্থায় দলের বিদেশি ফুটবলার পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব-কর্তারা চিঠি দিলেন লগ্নিকারী সংস্থাকে (East Bengal Excecutive Committee Writes A Open Letter To The Investor)। বুধবার লাল-হলুদ কর্মকর্তারা আলোচনায় বসেছিলেন। সেখানেই আইএসএলে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে পর্যালোচনা করেন তাঁরা।

সামগ্রিকভাবে কর্তারা মনে করেন দলের বিদেশি ফুটবলারদের বদল ভীষণ জরুরি। কারণ আইএসএলে প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে তফাৎ গড়ে দিচ্ছেন বিদেশি ফুটবলাররাই। তাই জানুয়ারিতে ফুটবলার নেওয়ার ক্ষেত্রে যে দ্বিতীয় উইন্ডো খুলব, তা লগ্নিকারী সংস্থাকে কাজে লাগানোর অনুরোধ করা হয়েছে ক্লাবের তরফে। বিদেশি ফুটবলারের পাশাপাশি ভারতীয় ফুটবলার পরিবর্তনের দিকেও নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে চিঠিতে।

সমস্ত দাবিদাওয়া জানিয়ে লগ্নিকারী সংস্থার কর্ণধার হরিমোহন বাঙুরকে খোলা চিঠি লিখেছে ক্লাব (East Bengal Officials Write A Letter To The Managing Director Of Shree Cement)। দলকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে ক্লাব যে সবরকম সহযোগিতা করবে তাও চিঠিতে জানানো হয়েছে। ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত (Debabrata Sarkar) সরকার কম সময়ে দল গড়ার পাশাপাশি ক্লাবের দেওয়া ফুটবলারদের তালিকা অগ্রাহ্য করার দায় লগ্নিকারী সংস্থার উপর চাপিয়েছেন। তাঁর মতে, ফুটবলার নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন ছিল শ্রী সিমেন্টের ।

তবে আশা না ছেড়ে সম্মিলিতভাবে দলের পাশে থাকার কথা বলেছেন দেবব্রত সরকার। তাই গত তিন ম্যাচের পারফরম্যান্স ভুলে সামনে তাকানোর কথা বলা হচ্ছে ক্লাবের পক্ষ থেকে। শুক্রবার এসসি ইস্টবেঙ্গল চতুর্থ ম্যাচে মাঠে নামছে। প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি ৷