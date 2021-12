কলকাতা, 8 ডিসেম্বর : ফের লগ্নিকারীকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইস্টবেঙ্গলের (East Bengal Club executive committee decides to send a letter to the investor again)। আইএসএলে প্রথম তিন ম্যাচে দশ গোল হজম করার পরে ক্লাব কর্তারা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রথমবার চিঠি দিয়েছিলেন। ডার্বির বিপর্যয়ের পরে ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে হাফ ডজন লজ্জার কথা উল্লেখ ছিল ওই চিঠিতে। সমালোচনার ঝড় বইছিল ঘরে-বাইরে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব-কর্তারা লগ্নিকারী সংস্থাকে দলের বিদেশি ফুটবলার পরিবর্তনের অনুরোধ করেছিলেন চিঠিতে।

সেই চিঠির পালটা হিসেবে লগ্নিকারীর তরফে বলা হয়েছিল ক্লাবের প্রস্তাব তারা টেকনিক্যাল কমিটির কাছে পাঠিয়েছে ৷ তবে তার উত্তর এখনও অজানা। গোয়ার বিরুদ্ধে 4-3 হারের পর 8 ডিসেম্বর বুধবার লাল-হলুদ কর্তারা ফের আলোচনায় বসেছিলেন (East Bengal Club executive committee arranged a meeting on Wednesday)। সেখানে পয়েন্ট টেবিলে সবার শেষে থাকা এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে জিততে না পারার বিষয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আইএসএলে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে পর্যালোচনা করেন কর্তারা। সামগ্রিকভাবে কর্তারা মনে করেন দলের বিদেশি ফুটবলারদের বদল জরুরি। কারণ আইএসএলে প্রতিটি বিদেশি ফুটবলাররাই তফাৎ গড়ে দিচ্ছেন।

তাই জানুয়ারিতে ফুটবলার নেওয়ার যে দ্বিতীয় উইন্ডো খুলবে তা কাজে লাগানোর অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিদেশি ফুটবলারের পাশাপাশি ভারতীয় ফুটবলার পরিবর্তন করার কথা বলা হচ্ছে। এই মর্মে লগ্নিকারী সংস্থার কর্নধার হরিমোহন বাঙুরকে চিঠি দিচ্ছে ক্লাব। দলকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে ক্লাব সবরকম সাহায্য করবে বলে চিঠিতে বলা হয়েছে।

আরও পড়ুন : FC Goa beats SC East Bengal : গোয়ার কাছে লড়ে হার, পাঁচ ম্যাচ পরেও জয় অধরা ইস্টবেঙ্গলের

ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার কম সময়ে দল গড়ার আক্ষেপ করেছেন। পাশাপাশি ক্লাবের দেওয়া ফুটবলারের তালিকা অগ্রাহ্য করার দায় লগ্নিকারীর উপর চাপিয়েছেন। কারণ সেই সময় লগ্নিকারীর তরফে বলা হয়েছিল দলগঠন সম্পূর্ণ। ক্লাবের শীর্ষকর্তার মতে ফুটবলার নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন ছিল লগ্নিকারীরস সংস্থার। রবিবার এসসি ইস্টবেঙ্গল তাদের ষষ্ঠ ম্যাচে মাঠে নামছে। প্রতিপক্ষ কেরালা ব্লাস্টার্স (SC East Bengal will take on Kerala Blasters on Sunday)।