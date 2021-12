দুর্গাপুর, 14 ডিসেম্বর : বন্ধ হয়ে গেল মোহনবাগান সেইল ফুটবল অ্যাকাডেমি ৷ মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ দুর্গাপুরের টাউন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে যোগাযোগ না করায় অ্যাকাডেমির দখল নেয় দুর্গাপুরের টাউন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ((town administration sent notices to the club thrice after the contract expired) ৷ সোমবার সকালে দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয় তারা । ভেঙে ফেলা হয় অ্যাকাডেমির তালা ৷

2002 সালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার (Durgapur Steel Plant) অধীনস্থ টেগোর হাউসে তৈরি হয়েছিল মোহনবাগান সেইল ফুটবল অ্যাকাডেমি । এই অ্যাকাডেমিতে ছিল জিম-সহ মোট সাতাশটি ঘর । মোহনবাগান সেইল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে কোচিং নিয়ে রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খেলায় অংশগ্রহণ করেছে বহু প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড় । এখানে এখনও পড়ে রয়েছে প্রায় কয়েকশো কাপ । এর আগে তিনবার ক্লাবকে নোটিশ পাঠিয়েছিল টাউন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ৷ তার কোনও উত্তর দেননি মোহনবাগান কর্তারা ৷

আরও পড়ুন : হারের হ্যাটট্রিক এড়িয়ে পয়েন্ট এল বাগানে

মোহনবাগান সেইল ফুটবল অ্যাকাডেমি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল দু'জন । তাঁরাও এখন অসহায় অবস্থায় পড়েছেন । 2019 সালের মার্চ নাগাদই বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় ক্লাবের ফুটবলার তৈরির কারখানা ৷ এই ঘটনায় দুর্গাপুরের নাগরিকরা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করছেন । তাঁরা জানাচ্ছেন, অ্যাকাডেমিকে আরও কিছুদিন সময় দিতে পারত ডিএসপি কর্তৃপক্ষ ৷ তার বদলে এভাবে নিজেদের দখলে নিয়ে নেওয়ায় প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা ।