মাদ্রিদ, 24 নভেম্বর : আগের ম্যাচেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ওয়াটফোর্ডের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড (Manchester United in Champions League) ৷ 4-1 গোলে লজ্জার হারের মুখোমুখি হয়েছিলেন রেড ডেভিলসরা ৷ গোটা ম্যাচেই নিষ্প্রভ ছিলেন রোনাল্ডো, ব়্যাশফোর্ডরা ৷ যদিও ঠিক তার পরের ম্যাচেই ছন্দে ফিরল লাল ম্যাঞ্চেস্টার ৷ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, জর্ডন সাঞ্চোর গোলে চ্যাম্পিসন্স লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভিলারিয়ালকে উড়িয়ে দিয়ে শেষ ষোলোর টিকিট পাকা করে ফেলল তারা (Manchester United confirms super 16 in Champions League) ৷

ম্যাচের প্রথমার্ধে খানিক নিষ্প্রভ ছিল দুই দলই ৷ ভিলারিয়াল বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করলেও দলের পতন রুখে দেন দে গিয়া ৷ শেষ পর্যন্ত 78 মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো ৷ শেষ মুহূর্তে ব্যাবধান বাড়ান জর্ডন স্যাঞ্চো ৷ ওয়াটফোর্ডের কাছে হারের পরেই ওলে গানার সোল্কজারকে কোচের পদ থেকে ছেঁটে ফেলেছে ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষ ৷ অস্থায়ী কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন মাইকেল ক্যারিক ৷ প্রথম ম্যাচেই জয়ের মুখ দেখলেন তিনি ৷

অন্যদিকে, শেষ ষোলোয় জায়গা পাকা করেছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ রোনাল্ডোর পুরোনো দল জুভেন্টাসকে 4-0 গোলে হারিয়ে পরের পর্বে চলে গেল চেলসি (Chelsea in Champions League) ৷ যদিও, প্রথম চার ম্যাচ জিতে আগেই পরবর্তী রাউন্ডের টিকিট পেয়ে গিয়েছে ইটালির ক্লাব । ‘গ্রুপ ই’-এর ম্যাচে ডায়নামো কিয়েভকে 2-1 গোলে হারিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ (Bayern Munich in Champions League) , বেনফিকার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে বার্সেলোনা (FC Barcelona in Champions League) ৷ পরের ম্যাচে ডায়নামো কিয়েভকে বেনফিকা হারালে এবং বায়ার্নের কাছে বার্সেলোনা হারলে, দু'দশক পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে যাবে কাতালুনিয়ান ক্লাব ৷