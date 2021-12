মাদ্রিদ, 13 ডিসেম্বর : কোচ পাল্টেও অবস্থার উন্নতি হয়নি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার ৷ অনেকটা পিছিয়ে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা সেভিয়াও পিছিয়ে পাঁচ পয়েন্টে ৷ সবমিলিয়ে নিরাপদে থেকেই রবিবাসরীয় বার্নাব্যুতে দিয়েগো সিমোনের দলের মুখোমুখি হয়েছিল লিগ টপার রিয়াল মাদ্রিদ ৷ তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী না হয়ে প্রতিবেশী ক্লাবের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়নের মতোই ফুটবল উপহার দিল কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা ৷ 2-0 গোলে মাদ্রিদ ডার্বি জিতে লিগ শীর্ষে অবস্থান আরও মজবুত হল রিয়াল মাদ্রিদের (Real Madrid beats Atletico Madrid 2-0) ৷

গত 3 অক্টোবর শেষবার লা লিগায় হেরেছিলেন বেনজেমেরা ৷ এরপর থেকে টানা 9টি ম্যাচের সবক'টি জিতে ধরাছোঁয়ার বাইরে লস ব্ল্যাঙ্কোসরা ৷ ঘরের মাঠে এদিন মাদ্রিদ ডার্বিতে রিয়ালের হয়ে জোড়া গোল করিম বেনজেনা এবং মার্কো আসেনসিওর ৷ ম্যাচের 16 মিনিটে এদিন ভিনিসিয়াস-বেনজেমা যুগলবন্দিতে গোল পেয়ে যায় রিয়াল ৷

ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারের ক্রস থেরে দুরন্ত ভলিতে 1-0 করেন ফরাসি তারকা (Karim Benzema powered in a fantastic volley to give the lead) ৷ লিগে তাঁর ত্রয়োদশ গোল এটি ৷ তবে রিয়ালের জয়ের কারণ হিসেবে তেকাঠির নীচে এদিন থিবো কুর্তোয়ার মুন্সিয়ানার কথা উল্লেখ না করলেই নয় ৷ অ্যাটলেটিকোর ছ'টি গোলমুখী আক্রমণ এদিন প্রতিহত হয় বেলজিয়ান গোলরক্ষকের দস্তানায় ৷

দ্বিতীয়ার্ধে লুইস সুয়ারেজকে নামিয়েও ভাগ্য ফেরেনি সিমোনের দলের ৷ যদিও সুয়ারেজ নামার আগেই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় রিয়াল ৷ ভিনিসিয়াসের সাজানো বল বক্সের মধ্যে বাঁ-পায়ের জোরাল শটে জালে রাখেন আসেনসিও (Marco Asensio scores the second goal for Real Madrid) ৷ ডার্বি জিতে 17 ম্যাচে আপাতত 42 পয়েন্ট রিয়ালের ঝুলিতে ৷ 16 ম্যাচে 29 পয়েন্ট নিয়ে চারে অ্যাটলেটিকো ৷ এক ম্যাচ কম খেলে রিয়ালের থেকে আট পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয়স্থানে থাকা সেভিয়া ৷