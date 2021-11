পানাজি, 30 নভেম্বর : ডার্বিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের জালে তিনবার বল জড়ানোর পর বুধবার আন্তোনিও হাবাসের দলের সামনে মুম্বই সিটি এফসি (ATK Mohun Bagan will take on Mumbai City FC on Wednesday)। গতবছর ফাইনালে আইল্যান্ডারদের কাছে হারের ক্ষত এখনও টাটকা সবুজ-মেরুনের অন্দরে। মুখে না বললেও হাবাস (Antonio Lopez Habas) একবছর আগের হারের ধাক্কার প্রতিশোধ নিতে যে তৈরি হচ্ছেন, সেটা আর আলাদা করে বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না ৷ তবে নামার চব্বিশ ঘণ্টা আগে সবুজ মেরুনের স্প্যানিশ হেডস্যার জানালেন, জয় তুলে নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তিন পয়েন্ট পেতে চাই এবং জয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে চাই। বাগানের স্প্যানিশ কোচ বলছেন, ডার্বির ফল যাই হোক, বুধবার বুধবার সম্পূর্ণ আলাদা ম্যাচ।

রোজ পাঁচ গোল দেওয়া সম্ভব নয় বলেও মত বাগান কোচের (Antonio Habas says not possible to score five goals everyday) ৷ প্রতিপক্ষ সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণে হাবাস বলছেন, "এবছর মুম্বইয়ের কোচ নতুন। দলেও বেশ কয়েকজন নতুন ফুটবলার রয়েছেন। গতবছরের তুলনায় দলটি নতুন। আমাদের মতই শক্তিশালী ওরা ৷ তবে 90 মিনিটের লড়াই দুই দলের তফাৎ গড়ে দেবে।" হুগো বুমোস (Hugo Boumous), রয় কৃষ্ণা (Roy Krishna), লিস্টন কোলাসো (Liston Colaco), মনবীর সিং (Manvir Singh) হাবাসের তূণের চার শক্তি । মাঠে এদের বোঝাপড়ায় ভর করে মেরিনার্সরা তরতরিয়ে ছুটছে। ফুটবলারদের হাবাস একটি করে ম্যাচের পরিকল্পনা সাজাতে বলেছেন। এটিকে মোহনবাগান কোচ বলছেন, "প্রতিটি দল উন্নতি করার চেষ্টা করছে। যদি আমরা উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখতে পারি তাহলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারব। আমরা প্রতিপক্ষের অর্ধে আরও পাঁচ-ছয়জন ফুটবলারকে উপস্থিত করে আক্রমণের ধার বাড়াতে চাই। আক্রমণ এবং রক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে আমাদের।"

সুসাইরাজ (Michael Soosairaj), প্রবীর দাসের (Prabir Das) মত ফুটবলার ডাগ-আউটে বসে রয়েছেন। মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসোদের উন্নত পারফরম্যান্সে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির দেখছেন হাবাস। প্রতিপক্ষকে কৌশলের বৈচিত্র্যে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে সবুজ-মেরুন চাণক্য। তাঁর মতে, "গত মরশুমে আমরা সাত ম্যাচ পরে কৌশলে বদল করেছিলাম। এবারও প্রয়োজন মত কৌশল বদলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখা লক্ষ্য এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী তা বদল করতে চাই। এই মরশুমে ভিন্ন কৌশল এবং ফুটবলারদের ভিন্নভাবে ব্যবহারের ভাবনা রয়েছে।"

বলা হচ্ছে ডার্বিতে তিন গোলের বেশি করতে পারত এটিকে মোহনবাগান। হাবাস বলছেন, প্রতিদিন পাঁচ-ছয় গোলে জয় সম্ভব নয়। বিশ্বের বড় ক্লাবগুলো বেশিরভাগ দুই থেকে তিন গোলে জয়ের চেষ্টা করে। এক আধদিন পাঁচ গোল হয়ে যায়। দলের কাছে তিন পয়েন্ট এবং খেলার ভারসাম্য সবার আগে ৷ মুম্বই ম্যাচের আগে তা ফের একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন আন্তেনিও লোপেজ হাবাস।