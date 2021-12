বার্সেলোনা, 15 ডিসেম্বর : মরশুমের শুরুতে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি থেকে যখন বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছিলেন তখন কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি এমনটা হতে চলেছে ৷ কয়েকদিনে বদলে গেল সমস্ত চিত্রটা ৷ হৃদযন্ত্রের সমস্যায় মাত্র 33 বছর বয়সে কেরিয়ারে ইতি টানলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরার সার্জিও আগুয়েরো (Sergio Aguero announces retirement due to heart condition) ৷

লিও মেসির প্রাণের ক্লাব থেকে বুধবার চোখের জলে পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানালেন মেসির জাতীয় দলের সতীর্থ ৷ গত 30 অক্টোবর আলাভেসের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন হঠাৎই বুকে ব্যথা অনুভব করে মাঠ ছাড়েন আগুয়েরো ৷ ঘটনা পরম্পরায় জানা যায় অনিয়মিত হৃদস্পন্দন বা 'কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া'য় আক্রান্ত তিনি ৷

প্রাথমিকভাবে আগুয়েরোকে তিন মাসের বিশ্রাম নিতে বলা হলেও হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে ভবিষ্যতে কতদিন খেলা চালিয়ে যেতে পারবেন তা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন আগুয়েরো স্বয়ং ৷ তাই ঘনিষ্ঠমহলে ফুটবল ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন আগেই ৷ বুধবার ঘটনায় সিলমোহর পড়ল ৷

ক্যাম্প ন্যু'তে সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন আগুয়েরো জানান দিনদশেক আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তিনি (Aguero says he made the decision around 10 days ago) ৷ 18 বছরের ফুটবল কেরিয়ারে চারশোরও বেশি গোলের মালিক বলেন, " আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমি ফুটবল ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানাচ্ছি ৷ মুহূর্তটা আমার কাছে কঠিন হলেও আমি খুশিমনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি ৷ স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি আমি ৷"